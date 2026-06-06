Что такое "нецке"? Выпускников озадачило задание на НМТ 2026 по украинскому языку

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Что такое 'нецке'? Выпускников озадачило задание на НМТ 2026 по украинскому языку
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Как утверждают соцсети, в задания НМТ в блоке по украинскому языку в этом году попало одно очень редкое слово. Речь идет о существительном "нецке" – предполагалось, что абитуриенты должны знать его род.

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О таком задании в частности рассказала в своем TikTok учительница языка и репетитор под ником @olllessia. Она также продемонстрировала то самое задание, которое вызвало недоумение у абитуриентов. OBOZ.UA разбирался, что такое "нецке" и почему с заданием, о котором рассказала репетитор, не все в порядке.

Итак, по определению, нэцкэ – это традиционные японские резные миниатюрные статуэтки из дерева, кости, камня или металла. Они использовались в кимоно как брелоки или застежки, а впоследствии стали также восприниматься как самостоятельные произведения искусства и предмет коллекционирования.

В НМТ это существительное попало в задании на определение неправильно согласованного рода прилагательного с существительным. Абитуриентам в тесте дали предложения с такими сочетаниями:

  1. кольорова гуаш;
  2. водостійка туш;
  3. дерев’яне нецке;
  4. майстерне оригамі;
  5. стильне графіті.

Как видим, все существительные здесь иноязычные, поэтому они могут нарушать логику украинского языка и иметь не тот род, который интуитивно может ощущаться в слове. Репетитор-блогер посоветовала тем, кто столкнется с таким заданием попробовать пойти методом исключения, то есть отметать те слова, род которых точно понятен.

В существительных "гуаш" и "туш" вряд ли кто-то бы ошибся – они имеют женский род. ""Оригамі" – это несклоняемое существительное, неодушевленное, не исключение. Принадлежит к среднему роду. Так же среднего рода и слово "графіті"", – объяснила репетитор.

Получается, что ошибка должна быть именно в варианте ответа с "нецке". Но и здесь не все так просто. Многие словари подают его как существительное среднего рода. По крайней мере, именно так категоризируют его популярные онлайн-словари украинского языка. В таком случае этот ответ тоже не содержит ошибки, а значит задание составлено неправильно.

Что такое "нецке"? Выпускников озадачило задание на НМТ 2026 по украинскому языку

Правда, некоторые комментаторы указывают, что существуют словари, в которых существительное "нецке" относится к мужскому роду. "Если это задание реально было таким, то Центр оценивания качества образования считает его мужским родом", – сказала olllessia.

Вот и получается, что если бы в НМТ существовала процедура апелляции, именно это задание стало бы шансом для многих добавить к своему результату несколько баллов. Или добиться справедливости каким-то иным образом. А пока речь просто идет о неудачно составленном задании, которое может многим испортить результат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об учительнице истории, которая попыталась сдать НМТ и нашла в нем задания с несколькими правильными ответами.

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