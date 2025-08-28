Бесплатная пицца, 7 гендеров, а дети ходят в пижаме: украинка рассказала интересные факты о школах в Канаде

В канадских школах, если родители не имеют возможности платить за питание детей полную стоимость (80 канадских долларов в месяц – около 2400 гривен), они могут вносить столько, сколько имеют, или же ученики могут получать бесплатное питание. В этой стране действует прицнип, что все дети должны быть накормлены.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинская журналистка Анастасия Шкала, которая уже почти четыре года живет в Канаде. Она подчеркнула, что в учебные заведения не нужно приносить справки, чтобы подтвердить несостоятельность. А пиццу, например, раздают всем желающим школьникам.

"Сын как-то пришел со школы и говорит: "Смотрю – очередь стоит, ну и я стал. Мне дали пиццу". Потом выяснилось, что это раздавали еду "бедным". На самом деле здесь нет в школе такого понятия – просто раздают тем, кто хочет есть, всем желающим без вопросов дают. Здесь принцип и есть правительственная программа: все дети должны быть накормлены!", – делится Шкала.

Также детям в школе выдавали пакеты с едой на выходные. Кроме того, ежедневно меняется меню и его пытаются делать под разные нации. В старшей школе есть автоматы с газировкой и снеками, однако большинство детей берет с собой ланчбоксы с едой.

Школьной формы здесь нет, поэтому ученики ходят в чем хотят. Кое-где можно увидеть школьников в пижамных штанах и кроксах, рассказывает украинка. Также есть "пижамные дни", когда все приходят в пижамах, включая учителей. Разнообразить наряды пытаются и к различным праздникам, как Рождество или Хэллоуин. Однако никто из участников образовательного процесса не придет в костюме, который будет унижать народ, нацию или гендер, ведь это запрещено. Гендер может выбирать каждый ребенок, и здесь их семь.

"Сейчас есть семь вариантов ответа на этот вопрос, включая женщину, мужчину, небинарного человека, трансмужчину и женщину и... Two-Spirit. Это термин, используемый некоторыми коренными народами Северной Америки для обозначения человека, воплощающего в себе как женские, так и мужские духи. В классе сына есть одна девочка they, есть и преподаватель-трансгендер", – делится Шкала.

Читайте на OBOZ.UA полное интервью с Анастасией Шкалой в пятницу, 29 августа.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка рассказала о выпускном в канадской школе продолжительностью 1 час.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!