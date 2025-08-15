Депутаты не приходили, лимузин не заказывали: украинка рассказала о выпускном в канадской школе продолжительностью 1 час. Фото

Украинская журналистка Анастасия Шкала, которая вместе с сыном эмигрировала в Канаду, поделилась как проходит выпускной в канадской школе. Так, все торжества прошли в спортзале и не было никаких торжественных линеек.

Об этом Шкала рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, утром администрация учебного заведения подготовила для детей хорошо сервированный завтрак с панкейками и фруктами, слайд-шоу со смешными фотографиями, а классная руководительница сказала трогательное прощальное слово. Все мероприятие длилось один час без присутствия депутатов и заказ лимузинов.

"Потом фото и капкейки с соком – все! Час от начала до конца мероприятия! Дети, родители, педсостав в обычной одежде, депутаты не приходили, шары в небо не запускали, лимузин не заказывали, деньгами на подарки и стол не скидывались, зал до ночи не украшали", – поделилась Шкала.

Несмотря на то, что после церемонии можно было поехать домой, все дети остались до конца дня на уроках.

По словам украинки, на выпускном есть традиция заказывать футболки или худи с именами всех учеников. Часто их дарят, если семья не может заплатить за них деньги. В другой провинции после поздравления детей их всех обязали поехать в школьный лагерь – три дня на ранчо с лошадьми. А тех, кто не мог заплатить, взяли бесплатно, чтобы все имели равные возможности.

