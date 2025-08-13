Дети работают с 12 лет, а зарплата учителя в 7 раз выше, чем в Украине. Украинка – о школах в Канаде, где нет поборов и домашних заданий

Украинская журналистка Анастасия Шкала вместе с сыном эмигрировала в Канаду в конце 2021 года. Сейчас Владиславу почти 15, а он только недавно закончил начальную школу. Но не потому, что учеба давалась ему тяжело – просто канадская система образования настолько необычная.

В интервью OBOZ.UA Анастасия рассказала, как иностранцу поступить в школу в Канаде, чем процесс обучения кардинальное отличается от украинского и почему многие подростки работают уже с 12-14 лет. Сколько зарабатывают местные учителя и хватает ли зарплаты на базовые потребности, кому учиться сложнее всего и как проходят выпускные – об этом и много другом читайте в первой части нашего разговора.

– Настя, насколько мне известно, в Канаде среднее образование охватывает 12 лет обучения, разделенных на начальную, среднюю и старшую школы. Оно обязательно и бесплатно для граждан Канады, а вот иностранцы могут учиться в государственных школах на платной основе или посещать частные. Расскажи, пожалуйста, где учится твой сын? Как происходил процесс зачисления в школу?

– Мы приехали в Канаду в октябре 2021 года – на Остров Принца Эдуарда (PEI). Это самая маленькая провинция страны, которая находится в Атлантическом океане. На тот момент мой сын закончил в Киеве 4-й класс и торжественно выпустился из младшей школы. Забегая вперед, скажу, что он еще дважды выпустился из начальной школы в Канаде! Все потому, что система и структура обучения тут отличается в каждой провинции. В Канаде есть начальные грейды – 1-6 (elementary school), 7-9 – средние (intermediate school) и старшие 10-12 (high school). На PEI он по возрасту пошел в 6-й грейд – он же был последним в elementary school. Обучение бесплатное для тех, у кого есть студенческая виза (у Влада была).

Госшколы тут определяют по месту проживания – договору аренды в нашем случае. Негласно лучшими считаются те, где учатся много китайцев, традиционно их дети очень усидчивые, воспитанные и хорошо учатся, поэтому проблем с ними почти не бывает.

Для иммигрантов нужно зарегистрироваться в Immigrant & Refugee Services Association PEI. Они направляют в организацию EAL ("Английский как второй язык"), где ребенка оформляют, берут все его данные: от разрешения правительства на учебу, информации о родителях и типе семьи (полная, неполная, одиночки, однополые), до личного дела из страны исхода. Там же узнают увлечения ребенка, предпочтения, любимые предметы, хобби, проблемы со здоровьем и даже как ему нравится, чтобы его называли в школе.

Потом проводят тест на знание английского. На первом листике надо написать или нарисовать то, что тебя радует. Ну или хотя бы просто любые слова, которые знаешь на английском. Второй пункт – задают простые вопросы: как зовут, сколько лет и т.д. Третий – это компьютерная игра. В наушниках называют предмет – ты выбираешь на мониторе правильный вариант из четырех. Последнее – написать на родном языке несколько абзацев о чем угодно. Так они проверяют, умеет ли вообще ребенок ручку держать и оформлять мысли в текст.

– А как у Влада с английским?

– Уровень Влада был начальный, поэтому ему предоставили учителя, который ежедневно с ним занимался в школе и подтягивал английский. В конце года сделали новый тест, чтобы проверить прогресс (помощь предоставляется, пока ученик в ней нуждается). Никаких экзаменов и тестов для поступления в школы не нужно – берут всех.

Летом 2022 года мы переехали на противоположную сторону страны на Тихоокеанское побережье Канады – в Ванкувер. Тут уже другая школьная система (она может отличаться даже внутри провинции в разных школьных округах), где всего два типа: elementary (1-7 грейды) и secondary school (8-12), поэтому Влад попал снова в выпускной класс младшей школы, но уже 7-й (смеется).

Расскажу интересный факт о том, как проводятся выпуски. На острове школа была небольшая – 6-й грейд закончили 15 человек (в классе 20 человек, но остальные дети еще в 5-м. Такая система странная для нас, когда вместе учатся ближайшие разные классы, например 2 и 3, 5 и 6). Никаких торжественных линеек в нашем понимании нет, никто не жарится, стоя на солнце часами. Все торжество проходило в спортзале (он же актовый зал и столовая – такой себе трансформер).

Администрация школы с утра приготовила для детей красиво сервированный завтрак с панкейками и фруктами, учителя и помощники организовали слайд-шоу со смешными фотографиями, девочки спели песню, классная руководительница сказала трогательное короткое прощальное слово и вручила сертификаты об окончании младшей школы. Потом фото и капкейки с соком – все! Час от начала до конца мероприятия! Дети, родители, педсостав в обычной одежде, депутаты не приходили, шары в небо не запускали, лимузин не заказывали, деньгами на подарки и стол не скидывались, зал до ночи не украшали (смеется).

Показательно, что многие дети решили остаться до конца дня на уроках, хотя можно было уехать домой после церемонии. В Британской Колумбии (провинция на западе Канады, крупнейший город – Ванкувер. – Ред.) на выпуске было примерно так же, но масштаб побольше. Всех поздравили, выдали сертификаты и обязали поехать в школьный лагерь – три дня на ранчо с лошадьми. Причем тех, кто не смог заплатить, взяли бесплатно, потому что все должны иметь равные возможности. Кстати, на выпускном есть традиция заказывать футболки или худи с именами всех учеников, их тоже просто дарят, если семье дорого заплатить $40 (речь идет о канадских долларах, это чуть больше 1200 грн. – Ред.)

– Расскажи более подробно о школьном образовании. Читала, что начальная школа напоминает школьный лагерь, где дети адаптируются к учебе как таковой, учатся общаться.

– Видеоигра, как обогнать старушек-колясочниц на математике – так учат таблицу умножения в канадской младшей школе в 6 классе. Конечно, намного прикольнее такие уроки, чем зубрежка и двойки в журнал.

Приведу пример заданий по математике на дистанционке (во время ковида):

записать 501 словами;

сравнить что больше – 2/5 или 6/10;

примеры на вычитание и сложение трехзначных чисел;

мини-презентация, связанная с твоим возрастом: кратные числа и т.д.

Или же задания по другим предметам:

Грамотность – написать о чем угодно или кем хочешь стать (вариант "хочу быть хомяком, потому что он милый" – тоже приемлем).

– написать о чем угодно или кем хочешь стать (вариант "хочу быть хомяком, потому что он милый" – тоже приемлем). На музыке предложили 10-минутный видеоурок о жизни и творчестве композитора Скотта Джоплина. В классе учат играть на укулеле и флейте, можно инструменты брать домой.

предложили 10-минутный видеоурок о жизни и творчестве композитора Скотта Джоплина. В классе учат играть на укулеле и флейте, можно инструменты брать домой. На здоровье – посоветовали погулять с домашним животным, подышать, найти разные природные текстуры, отвлечься от компьютера и помедитировать.

– посоветовали погулять с домашним животным, подышать, найти разные природные текстуры, отвлечься от компьютера и помедитировать. Физкультура – это эстафеты или подвижные игры на свежем воздухе (гуляют на каждой перемене обязательно), это хоккей, соккер, баскетбол и бейсбол. В каждой школе своя спорткоманда – и это очень почетно и выгодно для будущего быть в ней.

Тут дети пишут карандашами. Можно стереть, исправить, тут нет тетрадей в клеточки, которые надо отсчитывать по пять сверху и три сбоку! И ничего, царица наук математика не кончилась, и 2х2 все так же = 4 (смеется)

Из предметов в последнем классе начальной школы (по нашему 5-й класс) – английский, математика, здоровье, музыка, наука, французский, информатика, физкультура, социальные исследования. В конце года (учатся до конца июня) оценка грамотности и математики.

Общее впечатление: учеба младшей школы ненапряжная, направлена на развитие коммуникации между детьми и творчество, умение найти и структурировать нужную информацию.

Учебников у нас нет, тетрадей тоже нет. Если надо – учитель выдает распечатанный материал каждому.

Никаких денег ни на что никто не сдает, продукты на труды, где все готовят, не приносит, все есть в школе. Это, кстати, предмет на выбор, можно еще выбрать, например, театральное мастерство или джаз-бэнд.

Например, в 9-м грейде у Влада были предметы: английский, арт, физкультура, наука (физика, химия, биология), работа по дереву, приготовление пищи, социальные исследования (смесь истории и социологии), математика.

Самая сложная часть учебы – это 10-12 грейды старшей школы. Тут ты уже работаешь на свое будущее поступление в колледж или универ. Graduation Program (программа для выпускников) основана на системе зачисления кредитов и оценок. Чтобы получить Dogwood Diploma (аттестат о среднем образовании), ученик должен набрать минимум 80 кредитов, включая:

Required Courses (обязательные) – 52. Это английский, математика, естественные науки, социальные науки, физкультура, профориентация. Electives (по выбору) – 28. Это любые предметы, например: искусство, технологии, языки, психология.

1 курс (обычно семестр) = 4 кредита

Всего нужно пройти 20+ курсов за три года.

Кроме того, для поступления надо минимум 30 часов волонтерства (это и внутри школы, и за ее пределами – в больницах, библиотеках, музеях), внеклассная активность в клубах и спорткомандах. Учитывается и обучение кадетов. Мой сын уже прошел год и получил звание Lance Corporal (L/Cpl) – ефрейтор в Army Cadets. Есть еще морские и воздушные кадеты.

– Сколько длится урок в школе? Что делают ученики на переменах?

– Все предметы в школе разделены по семестрам, каждый день одинаковое расписание – с 09:00 до 15:00. Только в этом году начало уроков сделали с... 08:37. Один период – 78 минут, перерыв – 15 минут, потом 80 минут занятия, перерыв на обед 45 минут и дальше по 80 минут, кроме среды. Там есть так называемое flex время, когда можно подтянуть все "хвосты".

На переменах обязательно прогулка на улице. Учеников начальной школы выгоняют из классов, даже в дождь или снег. Всех предупреждают одеваться по погоде. Если промокла одежда, могут дать взамен, всегда есть в классе что-то.

– Как в школах Канады с домашними заданиями? Задают? В Украине это одна из самых болезненных тем для дискуссий: родители жалуются, что из-за домашек у детей почти не остается времени на жизнь.

– Домашней работы в нашем понимании нет. Максимум пять примеров, все делают в школе.

– Какая здесь система оценивания?

– Система оценивания разная. Например, на острове в младшей школе у нас были "М" и "3" вместо оценок, дневников нет нигде. Учитель присылал письмо с промежуточными результатами учебы.

Каждому ученику выдавали запечатанный конверт, в котором вместо привычной нам 12-балльной системы оценивания написаны буковки М, C, D и циферки от 1 до 4. Каждая буква пишется напротив определенных навыков обучения и рабочих привычек, таких как выполнение обязанностей, создание и следование плану, самостоятельность и организация, работа в группе и т. д. Они обозначают, что ваш ребенок "максимально" или "последовательно" использует свои скиллы или только развивает их.

Цифры – это уровень прогресса ученика на данный период. Например:

"высокие показатели учебы превзошли ожидания" – 4

"темп обучения соответствует" – 3

"темп может повлиять на окончание учебного года" – 2

"вероятно, затруднит выполнение плана" – 1

NA – не изучалось или не оценивалось

У учителя цель – максимально корректно указать родителям на успеваемость детей. Конфиденциально, без публичного порицания Пяточкина, забывшего таблицу умножения, без унижения родителей Сыроежкина, который скатился до двойки.

Ребенок бежал в школу с радостью, а не в депрессии с 5-килограммовым портфелем с десятком просто необходимых тетрадочек. В рюкзаке только папка, дощечка-черновик, карандаш и бутылка воды. За год мы тогда сдали $45 (неполных 1400 грн) на канцелярию, ее потом выдали в школе всем и больше ничего не надо покупать.

У всех в классе ноутбуки, их можно было брать домой на карантине, когда была дистанционка. Сейчас в старшей школе все оценки можно увидеть в программе MyEducation – она общая для всех школ. Каждый семестр учитель выставляет оценки и пишет краткий обзор: что учили, что лучше удалось, что подтянуть и на что обратить внимание.

Оценки по такой шкале:

Emerging – Начальный уровень понимания. Ученик только начинает осваивать материал. Developing – Частичное понимание. Есть базовые навыки, но еще нестабильно. Proficient – Полное понимание. Ученик уверенно выполняет требования. Extending – Продвинутое, глубокое понимание. Превышает стандартные ожидания.

– Сколько длится учебный год? А каникулы?

– По моим наблюдениям, канадские школьники отдыхают больше, чем украинские. Каникулы есть зимой на Рождество – два недели, еще есть весной, летние каникулы – два месяца. Начало учебы – где-то 3-6 сентября.

Помимо этого, каждый месяц есть длинные выходные по три дня: какие-то праздники общеканадские или местные, а также PDD дни (Professional development days), когда учителя учатся, а ученики отдыхают.

– Результаты Национального мультипредметного теста (НМТ) показали, что самым сложным предметом для выпускников 2025 года оказалась математика. Что в Канаде трудно дается детям? Например, Владу.

– Я не могу сказать, что Владу что-то дается тяжело, хотя оценки по некоторым предметам оставляют желать лучшего. Причем, по тем предметам, которые он реально любит и знает. Но тут дело скорее в нежелании следовать строгим правилам. Потому что, несмотря на кажущуюся расслабленность и вседозволенность, канадцы очень любят, чтобы все было четко по инструкции, в рамках.

Например, при написании эссе четко определено количество абзацев и предложений в нем, есть определенная структура, и если ее не соблюсти, хорошую оценку не получишь, несмотря на всю глубину мысли. Также канадские учителя любят, чтобы на каждом этапе работы ученик советовался, уточнял, дорабатывал. Если ты взял, решил, написал, сдал и забыл – это расценивается как некая невовлеченность в процесс. Или как я уже упоминала коллективные проекты, когда ты зависишь от остальных людей и надо с ними уметь договориться и выстроить плодотворную работу. С этим у нас пробелы.

– Сколько зарабатывают учителя в Канаде? Средняя зарплата украинских учителей, к примеру, является одной из самых низких среди бюджетных профессий...

– Для учителя-новичка это в районе $50-55 тысяч в год до уплаты налогов (1,5-1,66 миллиона гривен). Чистыми это $3-3,5 тысяч (от 90,5 тыс. до 106 тыс. грн) в месяц (в Украине средняя зарплата учителя составляет около 15 тыс. грн в месяц. – Ред.). Магистр может заработать максимум $100 тысяч в год (3 миллиона гривен) – с большим опытом (более 10 лет), сертификациями, дополнительными секциями под руководством преподавателя. Это чистыми примерно $6,5 тысяч в месяц (чуть более 196 тысяч гривен).

Для понимания порядка цен в Ванкувере: аренда двухкомнатной квартиры составляет около $2,5 тысяч (от 75 тысяч гривен).

– А какое отношение к педагогам? Дети их уважают?

– Все зависит от учителя и от детей. Подростки, например, считывают все на раз, поэтому искренний заинтересованный учитель, который старается быть на одной волне с детьми и пытается нестандартно подойти к обучению, всегда уважаемый и воспринимается как старший друг. А так тут, как и везде: есть хулиганы и балагуры, которые проверяют на прочность учителей и устраивают цирк на занятиях, мешая работе. А есть преподаватели, на чьих уроках всегда тихо и всем интересно.

– Какие отличия вы с сыном заметили между канадской и украинской системами образования? Что вас здесь больше всего поразило?

– Системы образования Украины и Канады кардинально разные. Я вообще не вижу сходства, честно говоря. Начиная с киндергартена при школе с 5 лет, разной академической нагрузки, заканчивая странным для нас набором кредитов в старшей школе.

Еще из необычного – тут поощряется и ценится в личном деле ученика работа, пока ты учишься в школе, поэтому с 12-14 лет многие стараются найти подработку: в "Макдональдсе", нянечками, спасателями в бассейнах, гуляют с собаками, косят траву… Тут можно выучиться на электрика, сантехника и повара прямо в школе и выйти после 12 класса уже с профессией.

Здесь нет денежных поборов на шторы, ремонты, праздники и подарки педагогам. При этом есть благотворительные фонды школы, куда родители добровольно жертвуют деньги. Здесь волонтерство не столько редкость по желанию и от нечего делать, сколько необходимая и ценная часть жизни в обществе, к которой приучают со школы.

Учителя – это не истеричные надсмотрщики, как часто было в моем школьном детстве. Классы перемешивают ежегодно, у учеников разные уроки на выбор, поэтому ты не просидишь за одной партой с лучшим другом с 1 по 11-й класс и не будешь встречаться с одними и теми же 30 одноклассниками всю жизнь после выпуска. Тут школы – это безбарьерные пространства для всех детей, разнообразных во всевозможных планах. Система отнюдь не идеальная, она просто совершенно иная.

– Сколько нужно зарабатывать в Канаде, чтобы покрыть хотя бы основные расходы?

– Канада очень разная и огромная, расходы и доходы тоже кардинально отличаются от провинции к провинции.

Мы живем в самом дорогом городе не только Канады, но и в мировом рейтинге. Расходы для семьи из трех человек примерно выглядят так:

аренда двухкомнатной квартиры – от $2500 (от 75 тыс. грн);

– от (от 75 тыс. грн); электричество, связь, интернет – $60+$150+$80= $290 (8,8 тыс. грн);

$60+$150+$80= (8,8 тыс. грн); выплаты по автомобилю (кредит, страховка, бензин) –$1000+$100+$250= $1350 (41 тыс. грн);

–$1000+$100+$250= (41 тыс. грн); без авто 3 проездных на месяц – около $400 (12 тыс. грн);

– около (12 тыс. грн); экономное питание без кафе – $1200 (36,2 тыс. грн);

– (36,2 тыс. грн); все остальное – $500 (15 тыс. грн).

Итого – почти $6 тысяч чистыми (от 181 тыс. гривен). То есть доход должен быть где-то $100 тысяч в год (более 3 миллионов гривен) на семью (до вычета налогов). Вот такой минимум.

