Можно выучиться на электрика, сантехника и повара прямо в школе: украинка раскрыла интересные факты о системе образования в Канаде

Канадская система образования кардинально отличается от украинской. В частности, пока дети учатся в школе, они могут выучиться на электрика, сантехника или повара и после 12-го класса выйти уже с профессией.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинская журналистка Анастасия Шкала, которая вместе с сыном эмигрировала в Канаду. По ее словам, подростки начиная с 12 лет пытаются уже найти подработку идя работать в кафе, нянями, спасателями в бассейнах и тому подобное.

"Здесь поощряется и ценится в личном деле ученика работа, пока ты учишься в школе, поэтому с 12-14 лет многие пытаются найти подработку: в "Макдональдсе", няньками, спасателями в бассейнах, гуляет с собаками, косит траву... Здесь можно выучиться на электрика, сантехника и повара прямо в школе и выйти после 12-го класса уже с профессией", – поделились Шкала.

Кроме того, она отмечает, что в Канаде нет денежных поборов на шторы, ремонты, праздники или подарки учителям. Однако есть благотворительные фонды школы, куда родители добровольно жертвуют средства. Благотворительность в этой стране – ценная часть жизни в обществе, поэтому к ней приучают со школы.

Также здесь ежегодно перемешивают классы, а у учеников есть разные уроки на выбор. По словам Шкалы, школы в Канаде – это безбарьерные и разнообразные во всех планах пространства для всех детей.

