''Хорошую оценку не получишь''. Украинка рассказала о строгих правилах в школах Канады: на что обращают внимание учителя

Украинская журналистка Анастасия Шкала, котораявместе с сыном эмигрировала в Канаду в конце 2021 года, рассказала, как происходит обучение в школе. Так, дети всегда должны придерживаться правил выполнения заданий. Например, при написании эссе четко определены количество абзацев, предложений и структура.

Видео дня

По словам Шкалы, если не придерживаться определенных правил, то даже написав глубокий текст, хорошую оценку все равно не получишь. Об этом украинка рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она отмечает, что несмотря на кажущуюся расслабленность и вседозволенность, в Канаде все делается по инструкции и правилам.

"Несмотря на кажущуюся расслабленность и вседозволенность, канадцы очень любят, чтобы все было четко по инструкции, в рамках. Например, при написании эссе четко определено количество абзацев и предложений в нем, есть определенная структура, и если ее не соблюсти, хорошую оценку не получишь, несмотря на всю глубину мысли", – рассказала Шкала.

Она также поделилась, что канадские учителя любят, чтобы ученики на каждом этапе советовались с ними, уточняли и дорабатывали. Если же школьники просто сдают и забывают задания, то это расценивается как невовлеченность в процесс.

Читайте на OBOZ.UA полное интервью с Анастасией Шкалой в среду, 13 августа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в начальной школе Британии детямобъясняют сложные темы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!