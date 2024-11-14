Бесплатное питание учеников 1–4-х классов: Оксен Лисовой озвучил планы на 2025 год

Украинские учащиеся начальной школы будут продолжать питаться бесплатно и в 2025 году. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в ходе Европейского регионального саммита.

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По словам чиновника, реформа школьного питания не только положительно влияет на здоровье детей, но и оказывает экономический эффект, передает Укринформ. В частности, благодаря таким изменениям средства привлекаются в локальные производства, предприятия, аграрный бизнес, общепит, строительную и инфраструктурную отрасль.

"Важно, что эта реформа будет поддерживаться правительством в следующем году, 2,8 млрд грн будут выделены в бюджете в следующем году в поддержку общин для предоставления школьного питания, так же все составляющие этой реформы будут обеспечиваться в бюджете 2025 года", – сказал министр образования .

Он отметил, что в этом году 780 тысяч учеников начальной школы начали питаться при поддержке государства. Чиновник также подчеркнул, что особенно поддержку ощутили те регионы, где в настоящее время снижены экономические возможности из-за российского террора. Однако помощь охватывает всех украинских детей 1-4 классов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученики начальных классов будут иметь одноразовое бесплатное питание в школе. Родители смогут выбирать либо завтрак, либо обед. 100% покрытие стоимости продуктов обеспечивается в учебных заведениях, которые имеют поваров. В то же время школы, пользующиеся услугами кейтеринга, будут иметь не более 70% стоимости. 30% денег должно выделить местное общество.

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