Или завтрак или обед: как будет происходить бесплатное питание в начальной школе

У учеников начальных классов будет одноразовое бесплатное питание в школе. То есть безвозмездным может быть либо завтрак, либо обед.

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На этом отметила Служба образовательного омбудсмена на официальной странице Facebook. Там подчеркнули, что средства, согласно изменениям, будут получать только коммунальные учебные заведения.

"Ученики обеспечиваются одноразовым горячим питанием, независимо от того, сколько раз питается ребенок в течение дня. То есть безвозмездным может быть либо завтрак, либо обед. Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения", – отметили в Службе.

Там также сообщили, что 100% покрытие стоимости продуктов обеспечивается в учебных заведениях, которые имеют поваров. В то же время школы, пользующиеся услугами кейтеринга, будут иметь не более 70% стоимости. 30% денег должно выделить местное общество.

Служба также сообщила, что учащиеся начальных классов смогут питаться бесплатно, когда местное управление образования или школа получат средства от общин. В случае, если местные органы управления не используют средства субвенции до конца 2024 года, то они вернутся обратно в государственный бюджет.

Служба подчеркнула, что родители держать ситуацию на контроле и в случае задержки решения общины включаться в процессы самоуправления.

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