Когда ученики начальных классов смогут питаться бесплатно: родителей призвали держать ситуацию на контроле

Украинские дети начальных классов смогут питаться бесплатно, когда местное управление образования или школа получат средства от громад. В случае если местные органы управления не используют средства субвенции до конца 2024 года, то они вернутся обратно в государственный бюджет.

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Об этом сообщила Служба образовательного омбудсмена на официальной странице Facebook. Там призвали родителей держать ситуацию на контроле и в случае задержки решения громады включаться в процессы самоуправления.

"Громада должна перечислить средства соответствующему органу управления образования (отделу или управлению образования). Если у учебных заведений есть финансовая автономия, то средства должны быть перечислены в школы. Закупку продуктов питания осуществляют отделы (управление) образования или учебные заведения", – говорится в разъяснении.

"Родители тоже могут занять активную позицию в этом вопросе, ведь есть громады, где собрать депутатов на сессию проблемно, поэтому советуем активно включаться в процессы самоуправления. Ведь от вашей активности и позиции зависит то, будут ли соблюдать права ваших детей", – сообщает служба.

Там объясняют, что когда громада получит средства из государственного бюджета, она должна созвать сессию депутатов и внести изменения в смету территориальной громады.

В то же время если питание готовится поварами, то учебное заведение получает 100% финансирования от государства. При использовании услуг кейтеринга за счет субвенции оплачивается не более 70% стоимости такой услуги. Остальные 30% средств должна выделять местная громада.

Служба подчеркнула: что чем скорее пройдет заседание громады и будут внесены изменения в бюджет, тем скорее дети смогут питаться бесплатно. В зависимости от суммы закупки и от того, что именно закупается, продолжительность процедуры может ориентировочно длиться от 5 дней до 1,5 месяца.

"Призываем громады своевременно и оперативно принять необходимые решения для обеспечения бесплатного питания учащихся начальных классов", – говорится в сообщении.

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