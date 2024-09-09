Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Украинские школьники в 2024/2025 учебном году будут питаться по рецептам шеф-повара Евгения Клопотенко. Сборник рекомендаций включает 621 блюда, среди которых есть безглютеновые и безлактозные, а также входящие в школьное меню европейских стран.

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Рецептурник разработан в рамках Стратегии реформы школьного питания, введенной Министерством образования и науки. Повара имеют пошаговые рецепты, технологические карты, адаптированные к разным форматам приготовления – как на старом, так и на современном оборудовании.

Рецептурник состоит из блюд из картофеля и овощей, бобовых, яиц, рыбы, мяса, птицы, кисломолочного сыра, десертов, напитков, мучные блюда и изделия. Кроме того, можно выбрать для приготовления гарниры, холодные блюда, соусы и заправки.

Напомним, согласно Стратегии, в Украине существенно изменится подход к организации и обеспечению детей качественной и питательной пищей. В частности, в учебных заведениях модернизируют кухни, будет повышаться квалификация поваров и расширится льготная категория детей, которые будут питаться за счет государственных средств.

В течение 2024 года в учебных заведениях планируют проводить просветительскую работу среди школьников. В частности, для учеников 1-4 классов распространят интерактивные учебные материалы "Боксы здорового питания".

Также дети будут иметь меньше блюд из картофеля, вместо этого будет больше овощей, сосиски извлекут из-за высокого содержания соли, а напитки будут готовить без сахара.

Каждый день порция овощей на каждый прием пищи – по 100 грамм. Они могут быть свежими или замороженными, однако готовить их нужно изо дня в день, никаких заготовок. Рекомендуется отдавать предпочтение свежим овощным ассорти и салатам. А вот квашеная капуста и соленые огурцы зимой – раз в неделю.

Чтобы снижать процент ожирения среди школьников, планируют создать образовательный игровой контент (игры, викторины, квесты), который будет помогать популяризировать здоровое питание. Также, во всех регионах Украины создадут фабрики-кухни, чтобы у всех детей было обеды.

Более подробно ознакомиться с меню и технологией приготовления вы можете по ссылке.

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