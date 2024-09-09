Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Украинские школьники в 2024/2025 учебном году будут питаться по рецептам шеф-повара Евгения Клопотенко. Сборник рекомендаций включает 621 блюда, среди которых есть безглютеновые и безлактозные, а также входящие в школьное меню европейских стран.

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Рецептурник разработан в рамках Стратегии реформы школьного питания, введенной Министерством образования и науки. Повара имеют пошаговые рецепты, технологические карты, адаптированные к разным форматам приготовления – как на старом, так и на современном оборудовании.

Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Рецептурник состоит из блюд из картофеля и овощей, бобовых, яиц, рыбы, мяса, птицы, кисломолочного сыра, десертов, напитков, мучные блюда и изделия. Кроме того, можно выбрать для приготовления гарниры, холодные блюда, соусы и заправки.

Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото
Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Напомним, согласно Стратегии, в Украине существенно изменится подход к организации и обеспечению детей качественной и питательной пищей. В частности, в учебных заведениях модернизируют кухни, будет повышаться квалификация поваров и расширится льготная категория детей, которые будут питаться за счет государственных средств.

Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото
Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

В течение 2024 года в учебных заведениях планируют проводить просветительскую работу среди школьников. В частности, для учеников 1-4 классов распространят интерактивные учебные материалы "Боксы здорового питания".

Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Также дети будут иметь меньше блюд из картофеля, вместо этого будет больше овощей, сосиски извлекут из-за высокого содержания соли, а напитки будут готовить без сахара.

Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото
Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Каждый день порция овощей на каждый прием пищи – по 100 грамм. Они могут быть свежими или замороженными, однако готовить их нужно изо дня в день, никаких заготовок. Рекомендуется отдавать предпочтение свежим овощным ассорти и салатам. А вот квашеная капуста и соленые огурцы зимой – раз в неделю.

Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Чтобы снижать процент ожирения среди школьников, планируют создать образовательный игровой контент (игры, викторины, квесты), который будет помогать популяризировать здоровое питание. Также, во всех регионах Украины создадут фабрики-кухни, чтобы у всех детей было обеды.

Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото
Питание в школах: чем будут кормить детей в 2024/2025 учебном году. Фото

Более подробно ознакомиться с меню и технологией приготовления вы можете по ссылке.

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