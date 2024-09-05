Как будут работать школы в Украине с 1 сентября 2024 года, когда каникулы и что будет при выключении света. Данные по регионам

В Украине в понедельник, 2 сентября, начался 2024/2025 учебный год. Согласно законодательству, структура, продолжительность и форма образовательного процесса определяются педагогическим советом учебного заведения. Вместе с тем школы должны обеспечить непрерывный доступ к урокам в случае длительного отсутствия электроэнергии.

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OBOZ.UA направил запросы в областные государственные администрации и собрал информацию о том, в каком формате будет проходить обучение в разных регионах Украины и сколько учебных заведений обеспечены альтернативными источниками электроэнергии. Мы также узнали, планируют ли школы вводить шестидневное обучение или отказываться от осенних каникул. Подробности – дальше в материале.

Черкасская область

Образовательный процесс будет проходить в пятидневном формате. Изменять ли продолжительность учебной недели или семестра, школы должны решать самостоятельно, учитывая критичность ситуации. 624 учебных заведения обеспечены генераторами разной мощности на случай чрезвычайных ситуаций.

Николаевская область

Школы будут самостоятельно определять продолжительность учебного процесса и количество каникул в первом семестре. ОГА располагает 885 автономными источниками электропитания разной мощности и 43 системами энергосбережения. Поэтому в случае длительного отсутствия электроэнергии учебные заведения будут пользоваться генераторами для проведения уроков.

Черниговская область

352 школы области обеспечены альтернативными источниками энергии для продолжения обучения при длительном отсутствии света.

Волынская область

В 406 школах имеется 445 электрогенераторов. Однако они не обеспечивают полной потребности, но позволяют поддерживать минимально необходимое аварийное энергопитание. Решение о сроках каникул, корректировке их начала и завершения будет приниматься педагогическим советом учебного заведения. Продолжительность учебной недели также определяет руководство школы.

Житомирская область

523 заведения общего среднего образования обеспечены альтернативными источниками энергии. Продолжительность учебной недели, дня, занятий, отдыха между ними, другие формы организации образовательного процесса устанавливаются заведением общего среднего образования в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

"Учитывая безопасность, социально-гуманитарную ситуацию, учебные заведения организуют получение общего среднего образования в очной (дневной) форме, в том числе с применением смешанного обучения, и дистанционной форме, в том числе создавая дистанционные классы, по индивидуальной форме (экстернатной, семейной, под педагогическим патронажем), очной (вечерней), заочной, сетевой формами", – говорится в сообщении.

Сумская область

Генераторами обеспечено 293 заведения общего среднего образования – 95,4%, общим количеством 542 единицы: до 10 кВт – 496 генераторов, 10-30 кВт – 37 генераторов, 30-100 кВт – 9 генераторов.

В случае продолжительных перебоев электроснабжения для обеспечения образовательного процесса в учебных заведениях будут использоваться источники резервного питания. Продолжительность каникул в учебных заведениях не может составлять менее 30 календарных дней и будет определяться по решению педагогического совета.

Кировоградская область

637 учебных заведений обеспечены генераторами. А именно:

383 школы – 88%

209 садов – 48%

19 заведений внешкольного образования – 35%

18 заведений профессионально-технического образования – 100%

8 учреждений профессионального высшего образования – 35%

Имеющиеся в заведениях генераторы используются для обеспечения бесперебойной работы котельных, пищеблоков, мастерских, укрытий в период отсутствия централизованного электроснабжения.

Решение о форме образовательного процесса при длительном отсутствии света будет приниматься руководством учебных заведений. В частности, будет рассматриваться продолжительность светового дня, использование смешанного формата обучения, уплотнение программ преподавания.

Также учебные заведения самостоятельно будут определять продолжительность каникул или смещение этого графика.

Ривненская область

76% учебных заведений имеют генераторы. С целью обеспечения бесперебойной работы электроснабжения в случае чрезвычайных ситуаций принимаются меры по наличию альтернативных источников питания.

Структуру и продолжительность учебной недели, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учебного заведения.

Школам предложено применять гибкий подход к организации образовательного процесса с учетом светового дня, использования смешанного формата обучения, уплотнения учебных программ. Однако структура учебного года может подвергаться изменениям в соответствии с условиями безопасности и социально-гуманитарной ситуацией, а также погодными условиями.

Львовская область

1102 школы на 100% обеспечены генераторами, однако, по информации ОГА, не все источники энергии имеют достаточно мощности для работы пищеблоков или котельных. Поэтому громады решают вопросы со снабжением дополнительными генерирующими мощностями.

Форму и продолжительность образовательного процесса определяет педагогический совет учебных заведений.

При длительном отсутствии электроэнергии департамент образования имеет рекомендации для органов управления. В частности, при наличии теплоснабжения продолжать проводить уроки в светлое время суток и заканчивать за час до конца завершения светового дня. Если же в школах будет длительно отсутствовать свет и тепло, то для школьников должны ввести дистанционное обучение.

В случае если у учебных заведений не будет возможности прогреть помещение до начала осенне-зимнего периода, то уроки следует проводить дистанционно или объявить вынужденные каникулы.

В то же время решение об обучении по субботам должен принимать педагогический совет с учетом условий безопасности и выполнения образовательной программы.

Хмельницкая область

В конце августа в наличии было 609 генераторов, а для обеспечения их работы приобретено 90,1 тонны топлива. Громады самостоятельно принимают решения о длительности учебной недели и семестра, а также отдыха между ними.

OBOZ.UA получил информацию от территориальных громад Хмельницкой области по обеспечению непрерывности образовательного процесса.

город Хмельницкий

40 учебных заведений обеспечены генераторами, которые будут использоваться как источник резервного питания в случае длительного отсутствия электроэнергии. Продолжительность учебного семестра, недели и каникул определяется самостоятельно педагогическим советом каждой школы.

поселок Белогорье, Шепетовский район

В громаде работают 12 школ, 7 из которых имеют генераторы. Также обеспечено альтернативным источником электроэнергии 1 заведение дошкольного образования. Если будет длительное отсутствие света, в поселке рассматривается возможность обучения по субботам и изменение сроков каникул.

г. Городок, Хмельницкий район

В городе 13 школ, все из которых снабжены генераторами из расчета один для котельной и один для укрытия. В то же время 6 заведений переведены на отопление твердым топливом (дровами). При длительном отсутствии электроэнергии будет смешанная и дистанционная формы обучения. Кроме того, в таких обстоятельствах возможен перенос срока каникул.

"Каникулы в заведениях общего среднего образования Городокского городского совета запланированы с 21 декабря 2024 до 19 января 2025 года. Возможно увеличение продолжительности каникул до 60 дней зимой за счет июня", – говорится в ответе.

Также в городе рассматривают возможность обучения по субботам.

г. Славута, Шепетовский район

Учебные заведения не обеспечены альтернативными источниками. Проведение осенних каникул не планируется, а зимние должны проходить в привычные сроки – с 23.12.2024 до 19.01.2025. При необходимости график будет изменен. Учеба по субботам не рассматривается.

с. Михайлючка, Шепетовский район

Все школы Михайлюцкой территориальной громады снабжены генераторами разной мощности. В случае продолжительного отсутствия электроэнергии образовательный процесс будет осуществляться в смешанной форме. Если ухудшится ситуация со светом, график осенних и зимних каникул будет меняться.

В частности, график каникул ориентировочно выглядит так:

осенние 28.10.2024 – 03.11.2024;

зимние 28.12.2024 – 12.01.2025;

весенние 24.03.2025 – 30.03.2025.

Возможны изменения по результатам решений педсоветов. Вероятность обучения по субботам не рассматривалась.

поселок Чемеровцы, Каменец-Подольский район

Все 13 школ обеспечены генераторами, так что в случае длительного отсутствия электроэнергии обучение планируется проводить очно. В то же время график осенних и зимних каникул может изменяться в связи с ухудшением ситуации. Предварительно осенние каникулы запланированы с 28 октября до 1 ноября 2024 года включительно, зимние с 20 декабря 2024 до 17 января 2025 года включительно. Кроме того, в громаде рассматривают вероятность обучения по субботам.

пгт Черный Остров

8 учебных заведений имеют альтернативные источники энергии и топливо к ним, поэтому в случае длительного отсутствия электроэнергии обучение будет проходить в очном режиме. Возможность проведения уроков по субботам не рассматривается. Каникулы должны проходить в обычном режиме: осенние с 26.10 до 3.11, зимние с 28.12.2024 до 12.01.2025.

с. Гуменцы, Каменец-Подольский район

Для всех школ закуплены генераторы и запас горючего. Продолжительность и сроки каникул будут определяться педагогическими советами, однако есть ориентировочные даты их проведения:

осенние – с 28 октября до 3 ноября 2024 года;

зимние – с 30 декабря 2024 года до 10 января 2025 года;

весенние – с 24 по 30 марта 2025 года.

Вероятность обучения по субботам в местности планируется рассматривать с руководителями школ. Однако окончательное решение будет принято на заседаниях педагогических советов самостоятельно.

г. Староконстантинов

Все 23 школы громады обеспечены альтернативными источниками энергии. При длительном отсутствии электроэнергии планируется проводить обучение в очном формате с использованием генераторов. Изменять график осенних и зимних каникул в случае ухудшения ситуации в учебных заведениях не планируется. Также не рассматривается и обучение по субботам.

пгт Антонины

Альтернативными источниками энергии обеспечены все учебные заведения. В случае длительного отсутствия электроэнергии обучение будет проводиться согласно ситуации. Проведение уроков по субботам не рассматривается.

График каникул на 2024/2025 год изменился. В частности, у школьников не будет осенних и весенних каникул. Зимние будут проходить с 21.12.2024 по 02.02.2025.

пгт Старая Синява

Учеба будет проходить в очном формате пять дней в неделю. Учреждения снабжены генераторами. У школьников не будет осенних каникул, зимние планируется проводить ориентировочно с середины декабря по конец января.

пгт Понинка, Шепетовский район

Все школы имеют генераторы, а в случае длительного отсутствия света обучение будет в смешанном формате в пятидневный срок. Продолжительность каникул учебные заведения будут определять самостоятельно. Однако в случае ухудшения ситуации с электроэнергией сроки осенних и зимних будут корректироваться.

с. Миролюбное

В селе есть две школы, которые обеспечены генераторами, поэтому обучение будет проходить в очном формате. У школьников нет осенних каникул, а зимние будут продолжаться с 21.12. 2024 до 09.02.2025. Кроме того, в случае ухудшения ситуации график может изменяться. Также в непредвиденных обстоятельствах может быть введено шестидневное обучение.

с. Улашановка, Шепетовский район

7 школ села обеспечены электрогенераторами, так что обучение планируется проводить очно. Однако в случае ухудшения ситуации образовательный процесс будет в смешанном формате пять дней в неделю. Смещение графика каникул может рассматриваться в случае необходимости.

с. Требуховцы, Хмельницкий район

Все школы имеют генераторы, так что дети будут учиться очно. Однако у школьников не будет осенних каникул, ведь они будут отдыхать дольше зимой. Проводить уроки по субботам можно в дистанционном формате.

г. Шепетовка

11 учебных заведений имеют альтернативные источники энергии, поэтому обучение будет проходить в очном формате. В администрации сообщили, что образовательный процесс, срок осенних и зимних каникул будут корректироваться в соответствии с ситуацией безопасности в регионе. Обучение по субботам не планируется, однако в случае необходимости этот вопрос будет рассматриваться.

г. Нетешин

Школы производят закупку генераторов для обеспечения электроэнергии в непредвиденных ситуациях. Пока менять график осенних и зимних каникул не планируется, однако в случае необходимости будут учтены все обстоятельства и приняты соответствующие решения в соответствии с действующим законодательством. В то же время у каждого заведения есть свои сроки и даты каникул. Проводить уроки по субботам не планируется.

г. Изяслав

В городе 16 учебных заведений и 1 филиал. Альтернативными источниками обеспечены 3 школы. Формат образовательного процесса при длительном отсутствии электроэнергии будет зависеть от продолжительности отключений и погодных условий, сообщили в администрации. Проводить каникулы планируется по согласованному графику, однако в случае ухудшения ситуации с обеспечением электроэнергией графики осенних и зимних каникул могут корректироваться. Обучение по субботам не планируется.

пгт Закупное

4 школы и 1 филиал снабжены альтернативными источниками энергии. В случае длительного отсутствия света обучение планируется проводить в очной форме. Осенние и зимние каникулы планируются по рекомендациям Министерства образования и науки Украины. Вопрос о вероятности обучения по субботам и введения шестидневки в процессе рассмотрения.

с. Крупец

Все учебные заведения имеют генераторы. Каникулы будут проходить по обычному графику, который менять не планируется. Обучение по субботам не будут вводить.

с. Щиборовка

Три школы снабжены альтернативными средствами питания. В случае ухудшения ситуации с электроэнергией могут быть смещены осенние и зимние каникулы. Обучение по субботам не планируется.

г. Деражня

80% школ снабжены генераторами. Структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учебного заведения. Пока сроки каникул и изменение их графика, а также введение шестидневки не рассматривались.

с. Лесовые Гриневцы

У двух школ есть генераторы, график каникул планируется стандартный, однако может быть изменен при ухудшении ситуации. Обучение по субботам рассматривается.

с. Гуков

Гуковский лицей и его четыре филиала снабжены генераторами. В течение учебного года графики каникул менять не планируется.

г. Красилов

Школы альтернативными источниками не обеспечены, при длительном отсутствии электроэнергии будет проводиться смешанное обучение. Также рассматривается смещение графиков каникул, а в сентябре и октябре возможно обучение по субботам.

с. Слободка-Кульчиевецкая

5 из 8 школ имеют генераторы. Смещение графиков каникул и введение шестидневки может рассматриваться в случае изменения ситуации.

г. Каменец-Подольский

Школы не имеют альтернативных источников энергии, поэтому обучение будет проводиться при наличии света. График каникул может смещаться в зависимости от ситуации, но планируется в обычном режиме.

пгт Летичев

Будут работать 7 учебных заведений, из них 6 обеспечены альтернативными источниками энергии. Рекомендовано руководителям учебных заведений в случае ухудшения ситуации с безопасностью рассмотреть возможность организации образовательного процесса по субботам в течение I семестра, а также оптимизировать сроки определения каникул, в частности присоединением осенних каникул к зимним, применять гибкий подход к организации образовательного процесса с учетом светового дня.

пгт Новая Ушица

Ни одно из учебных заведений не обеспечено альтернативными источниками энергии. При длительном отсутствии электроэнергии планируется использование смешанной формы обучения. В случае ухудшения ситуации с обеспечением электроэнергией будет изменяться график осенних и зимних каникул. Рассматривается возможность обучения по субботам. Введение шестидневки – нет.

Харьковская область

К работе в осенне-зимний период планируется подготовить 465 школ. Обеспеченность учебных заведений резервными источниками питания (генераторами) составляет 91,4% от плана. Как отметили в администрации, необходимо приобрести еще 47 генераторов для 40 заведений общего среднего образования. Структура и продолжительность учебного года и каникул определяются педагогическим советом учебного заведения.

Также OBOZ.UA получил информацию из территориальных громад области относительно формата проведения обучения и готовности к осенне-зимнему периоду.

г. Харьков

Школы города осуществляют образовательный процесс в дистанционном формате. Смешанная форма обучения проводится в двух учебных заведениях, имеющих противорадиационные укрытия, и в помещениях КП "Харьковский метрополитен". Заведения, осуществляющие обучение в смешанной форме, снабжены электрогенераторами. В случае длительного отсутствия электроэнергии планируется проведение занятий по отдельному расписанию с учетом ситуации безопасности.

Лозовская территориальная громада

20 школ на 100% обеспечены альтернативными источниками энергии. В случае длительного отсутствия света обучение в учебных заведениях будет в смешанном формате, а при необходимости может быть изменен график зимних каникул, которые должны проходить с 28.12.2024 до 02.02.2025.

с. Староверовка, Крансоградский район

Все 8 учебных заведений имеют альтернативные источники энергии. При длительном отсутствии света будет введено дистанционное обучение и скорректированы учебные программы. Однако график каникул менять не планируется, и у детей будет неделя отдыха осенью. Проводить уроки по субботам не планируется.

поселок Шевченково, Купянский район

7 заведений имеют бензиновые генераторы. Учеба проходит в дистанционном формате. Проводить уроки по субботам не планируется, а каникулы будут согласно утвержденному учебными заведениями плану.

г. Барвенково, Изюмский район

10 школ на 100% обеспечены альтернативными источниками, учебные заведения работают дистанционно, в случае длительного отключения света будут введены гибкие расписания уроков. В случае ухудшения ситуации могут быть внесены изменения в структуру учебного года и сроки проведения каникул, которые будет определять учебное заведение самостоятельно.

осенние 28.10 – 03.11

зимние 28.12.2024 – 12.02.2025

весенние 31.03 – 06.04

с. Терновая, Чугуевский район

Заведения не имеют генераторов, а обучение проходит в асинхронном формате. График каникул не будет меняться, а введение шестидневки не рассматривается.

с. Оскол, Изюмский район

Все 5 учебных заведений будут работать только на дистанционной форме обучения, поэтому потребности в дополнительных источниках электроэнергии нет. В то же время графики каникул меняться не будут.

г. Дергачи, Харьковский район

Обучение проходит в дистанционном формате. Изменений в графике не предполагается.

г. Чугуев

Обучение происходит дистанционно, так что критической необходимости обеспечения школ альтернативными источниками электроэнергии нет. Все заведения образования не повреждены и не разрушены, а также снабжены генераторами. Введение шестидневки возможно с соблюдением Санитарного регламента. Продолжительность учебного года определяют учебные заведения самостоятельно.

поселок Кегичевка

У школ нет генераторов. Однако там, где есть укрытие, будут установлены генераторы для проведения смешанного обучения. Каникулы и продолжительность обучения будут определяться самостоятельно, учитывая текущую ситуацию.

г. Мерефа

Все 9 учебных заведений обеспечены генераторами, поэтому учебный процесс должен быть непрерывным, в случае длительного отключения может быть введено асинхронное обучение. Каникулы не будут меняться, как и не рассматривается введение шестидневки.

г. Пивденное

Все 4 школы имеют генераторы, однако не имеют укрытий, поэтому обучение проходит в онлайн-формате. Смещение каникул не планируется, как и не рассматривается введение шестидневки.

поселок Песочин

Все школы имеют генераторы. Учеба проходит в онлайн-формате. Смещать график каникул не планируется, как и не будет вводиться обучение по субботам.

г. Первомайский

5 учебных заведений, 5 лицеев, 1 Грушинский филиал КЗ "Первомайский лицей №3 "Успех" обеспечены генераторами и павербанками. Согласно распоряжению городского головы, образовательный процесс в заведениях громады будет организован в дистанционном режиме.

При длительном отсутствии электроэнергии планируется проводить образовательный процесс в асинхронном режиме. Осенние и зимние каникулы планируется провести с 28.10. до 03.11.2024 и с 30.12. до 12.01.2025 соответственно. Вероятность проведения обучения по субботам и введения шестидневки не рассматривается.

пгт Высокий

Все 6 школ снабжены альтернативными источниками энергии. Обучение проходит в дистанционном формате. График осенних и зимних каникул при ухудшении ситуации с обеспечением электроэнергии изменяться не будет.

поселок Беляевка

Обучение проводится в дистанционном режиме. При длительном отсутствии электроэнергии учителя и ученики снабжены ноутбуками, планшетами и павербанками. Изменять график осенних и зимних каникул не планируется. Каникулы планируются осенние в октябре и зимние в декабре.

пгт Боровая

Школы будут работать в дистанционном формате. Каникулы в громаде будут согласно плану учебных заведений. Вероятность обучения по субботам и введения шестидневки не рассматривается.

г. Богодухов

16 школ и 2 филиала снабжены генераторами в соответствии с потребностями. В случае длительного отсутствия электроэнергии учебное заведение применяет гибкий подход к организации образовательного процесса: дополнительные уроки для наверстывания пропущенного материала, уплотнение программного материала, самостоятельная проработка отдельных тем и т.п.

поселок Близнюки

Альтернативными источниками энергии обеспечено 7 лицеев и 4 филиала, которые составляют всю сеть учреждений общего среднего образования громады. В случае долгосрочного отсутствия электроэнергии все учреждения будут совмещать асинхронные и синхронные способы взаимодействия при дистанционной форме обучения на соответствующих образовательных платформах, обеспеченных соответствующим функционалом.

с. Алексеевка

2 заведения образования проводят обучение в дистанционном формате. Смещение графика каникул может рассматриваться в случае необходимости.

с. Циркуны

2 школы имеют генераторы. Другие учебные заведения во время оккупации получили значительные разрушения. Учебный год будет проводиться согласно обычному графику. Вносить в него изменения не планируется.

поселок Донец

6 школ имеют 17 генераторов. Учеба проходит в дистанционном формате. Внесение изменений в график образовательного процесса не предусматривается.

поселок Краснокутск

24 школы имеют 51 генератор. Обучение будет проходить в дистанционной форме 5 дней в неделю.

г. Люботин

8 школ имеют генераторы, а обучение проходит в онлайн-формате. График проведения каникул смещать не планируется, как и не рассматривается проведение уроков в субботу.

г. Изюм

Лицей №11 снабжен генератором, еще для 5 учебных заведений заказали альтернативные источники электроэнергии. Все школы учатся дистанционно, а каникулы определяет педагогический совет. Введение шестидневки не рассматривается.

г. Купянск

В громаде отсутствуют школы, снабженные альтернативными источниками энергии. Три заведения общего среднего образования – Купянский лицей №1, №3 и №9 – работают по дистанционной форме обучения, поэтому в случае длительного отсутствия электроэнергии режим работы не изменится. График осенних и зимних каникул изменен не будет, так как ухудшение ситуации с обеспечением электроэнергии не влияет на режим работы заведений. Обучение по субботам и введение шестидневки не рассматривается.

поселок Солоницевка

Все 10 заведений образования (8 школ + 2 филиала) снабжены генераторами. При длительном отсутствии электроэнергии будет предоставляться доступ к материалам для самостоятельной обработки с возможностью обратной связи с учителями. График осенних и зимних каникул при ухудшении ситуации с обеспечением светом может быть изменен. Осенние каникулы планируются с 28.10.2024 до 03.11.2024, зимние – с 30.12.2024 до 12.01.2025. Обучение по субботам и введение шестидневки не планируется.

OBOZ.UA ждет ответа на запросы от других областных государственных администраций, поэтому материал будет обновляться.

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