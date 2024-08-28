Лисовой анонсировал 'жесткие требования' к детям-ВПЛ по обучению: что изменится с 1 сентября 2025 года

Украинские школьники из семей внутренне перемещенных лиц должны будут с 1 сентября 2025 обязательно посещать местные школы. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, МОН будет достаточно жестко требовать от детей полного выхода на оффлайн.

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Чиновник отметил, что еще год онлайн-обучения – достаточно тяжело как для детей, так и для страны. Об этом Лисовой рассказал во время общения с журналистами на конференции "Серпнева-2024", сообщает Нromadske.

"Еще год онлайна – это довольно тяжело. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, если есть возможность учиться офлайн, они будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране", – сказал чиновник.

"С 1 сентября 2025 года Минобразования будет достаточно жестко требовать полного выхода всех детей по месту нахождения", – добавил он.

Напомним, ранее Лисовой рассказывал, что онлайн-уроки посещает 900 тысяч детей, из которых 250 тысяч находятся за границей. Кроме того, по его словам, по меньшей мере 121 тысяча школьников учатся дистанционно не по месту своего фактического пребывания. То есть дети, выехавшие из Донецкой или Херсонской областей в западные регионы, не ходят в школу там, где они находятся, а продолжают учиться онлайн в своих учебных заведениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Лисовой назвал ключевую причину, почему МОН возвращает детей в школы.

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