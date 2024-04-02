Лисовой анонсировал возвращение около 500 тыс. школьников на очное обучение до конца 2024 года
Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется вернуть около 500 тысяч школьников на очное обучение. Он отметил, что сейчас онлайн-уроки посещают 900 тысяч детей, из которых 250 тысяч находятся за границей.
Об этом чиновник сказал во время презентации "Школьные укрытия: новые правила разделения средств". Он подчеркнул, что ключевым приоритетом возвращения школьников к очному обучению являются безопасные условия. Именно поэтому Кабинет министров выделил 2,5 млрд гривен на развитие убежищ в учебных заведениях.
"У нас есть 900 тысяч учеников, которые получают дистанционно образование, более 600 тысяч получают его в Украине, около 250 тысяч учеников получают образование за рубежом, еще 900 тысяч учатся в смешанном формате – посменно, или в смешанных классах. Ключевые задачи нашего проекта "Школа офлайн" – создать все необходимые условия, чтобы как можно больше детей смогли вернуться в класс. Цель на этот год – вдвое уменьшить количество детей, которые учатся исключительно онлайн", – сказал Лисовой.
По словам министра образования, по меньшей мере 121 тысяча школьников учатся дистанционно не по месту своего фактического пребывания. То есть дети, выехавшие из Донецкой или Херсонской областей в западные регионы, не ходят в школу там, где они находятся, а продолжают учиться онлайн в своих учебных заведениях.
По словам главы МОН, таких детей нужно вовлекать в очный процесс обучения, ведь это важно для их психологического комфорта, развития и социализации.
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