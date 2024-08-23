Украинцы заплатят миллиарды за обучение онлайн: Лисовой назвал ключевую причину, почему МОН возвращает детей в школы

Украинские школьники должны возвращаться к офлайн-учебе, ведь дистанционное образование негативно влияет на навыки их социализации. В частности, у детей не формируются умения учиться, фокусировать внимание, взаимодействия между собой, с учителем и соблюдение правил поведения.

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Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью LB.ua. По его словам, если детей не возвращать в оффлайн, украинцам придется платить за недополученные доходы, ведь будет теряться человеческий капитал.

"У подростков свои проблемы: одиночество, сложности в адаптации к очного обучения, когда они поступают в университеты. За этот затянувшийся онлайн мы заплатим миллиардами. Каждый гражданин заплатит недополученными доходами и в целом страна заплатит проседанием ВВП. Потому что теряем качество человеческого капитала" , – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что особенно катастрофически онлайн-обучение отражается на учениках начальной школы. Ведь именно в этот период происходит формирование основных навыков социализации.

В то же время, у подростков возникают проблемы с одиночеством и адаптацией к очной учебе, когда они поступают в университеты.

Именно поэтому Министерство образования и науки планирует вернуть за парты 300 тысяч детей. В частности, это касается школьников с приграничных, прифронтовых и временно оккупированных территорий, которые выехали в более безопасные регионы, но продолжают учиться онлайн в старых школах.

По словам Лисового, официальный статус внутренне перемещенных лиц имеет 121 тысяч учеников. Остальные дети не могут учиться очно из-за условий безопасности. Поэтому для них решением станет строительство укрытий или подвоз в учебные заведения, в которых оно есть.

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