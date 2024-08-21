Обучение школьников, которые находятся за границей: как записать ребенка в украиноведческий класс

Для того, чтобы перевести школьника, который пребывает за рубежом, в украиноведческий класс, родителям следует выбрать учебное заведение с таким компонентом и подать заявление для перевода ребенка. Сделать это можно как онлайн, так и отправить на адресс выбранной школы.

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Учиться по украиноведческому компоненту могут также и школьники с временно оккупированных территорий, сообщает Новая украинская школа. Министерство образования и науки неоднократно обращало внимание на то, чтобы дети не получали двойную нагрузку и не учились в двух школах – украинской и иностранной.

Благодаря автоматизированному информационному комплексу образовательного менеджмента (АИКОМ) перевод учеников между школами будет происходить автоматически.

Кроме того, родителям не обязательно выбирать школу, ближайшую к месту жительства перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, ведь обучение будет проходить дистанционно. Проводить уроки будут вечером в будни или по субботам. Расписание будет составляться самостоятельно администрацией каждого учебного заведения.

В украиноведческий компонент входят:

украинский язык и литература;

"Я исследую мир" (для учащихся 1-4-х классов);

история Украины (с 5 класса);

география (с 8 класса);

основы правоведения (с 9 класса);

"Защита Украины" (с 10 класса).

Кроме того, школьники смогут получить индивидуальные консультации по предметам, отсутствующим в зарубежных школах.

Ранее OBOZ.UA публиковал список 148 школ, где можно изучать украиноведческий компонент.

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