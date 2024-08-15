Образование детей за границей: МОН опубликовало список школ, где можно изучать украиноведческий компонент

Школьники, которые вынужденно находятся за границей из-за полномасштабного вторжения России в Украину, могут учиться по украиноведческому компоненту. Он включает в себя четыре предмета – украинский язык, литературу, историю Украины и географию.

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Учеба предусматривает меньшее количество часов, чем полная программа, а школы могут организовывать расписания, которые не пересекаются с обучением в иностранной школе. Ученики должны подать заявку для обучения в одном из учебных заведений, где есть украиноведческий компонент, сообщает Министерство образования и науки (МОН) в официальном Telegram-канале.

Воспользоваться такой возможностью могут также дети, которые находятся на временно оккупированных территориях. В этом году обучение по украиноведческому компоненту для учеников, проживающих за пределами Украины не обязательно, отметило МОН.

Посмотреть полный список учебных заведений, в которых можно учиться по сокращенной программе, можно здесь.

У школьников будут уроки по 6-8 часов, вместо 25-38-и, и смогут ходить в местную школу.

В то же время МОН утвердило систему перезачисления оценок из иностранной школы в украинскую. Шкала баллов определена для 26 стран.

Школьники, посещающие местные учреждения и классы за рубежом и желающие получить документ об образовании, должны убедиться, что такая школа имеет лицензию на внедрение образовательной деятельности согласно утвержденной программе МОН.

В случае, если такого документа нет, сертификат может выдать Международная украинская школа.

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