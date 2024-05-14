Почему дети, которые находятся за рубежом, должны ходить в местные школы: в МОН сообщили о рисках

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что дети, которые находятся за рубежом, должны ходить в местные школы. По его словам, если школьники не будут интегрироваться в офлайн-среду, то это приведет к маргинализации учеников.

Об этом чиновник рассказал в интервью Нromadske. Он отметил, что для государства также важно, чтобы дети сохраняли свою идентичность, поэтому именно для этого Министерство образования и науки ввело украиноведческий компонент в школах.

"Мы понимаем, что наши дети за границей могут быть ассимилированы в местные сообщества, хотя сами государства часто и декларируют, что они якобы в этом не заинтересованы. На самом деле мы понимаем, что так или иначе дети приспосабливаются. В то же время существует опасность, что дети будут там маргинализированы, если не будут интегрироваться в нормальное офлайн-обучение. Поэтому они должны ходить в местные школы. Но для нас также важно, чтобы эти дети остались украинцами, сохранили идентичность", – сказал Лисовой.

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Он добавляет, что из-за того, что украинские дети не получают качественное образование, возникает риск для их успешной самореализации. В то же время молодежь, которая вынужденно находится за границей, очень нужна государству.

По словам Лисового, с некоторыми странами уже проведены переговоры с тем, чтобы украинские дети привлекались к изучению украиноведческого компонента. Сейчас МОН работает над тем, чтобы это было закреплено в межгосударственных документах.

Министр образования объясняет, что изучать украиноведческий компонент можно несколькими способами:

онлайн – до 6 часов в неделю дети учат украинский язык, литературу, историю и географию;

факультативные занятия с украинскими учителями, где в школах есть большие общины украинских детей;

обучение в образовательных ячейках, если они есть. За рубежом многие как общественные организации, так и родительские общины организовали свои небольшие субботне-воскресные школы.

Чиновник отмечает, что существуют также проблемы с интеграцией детей в общество и включением их в образовательный процесс. По его словам, подросткам это дается труднее, так что им сложнее учиться в иностранных школах. Именно поэтому МОН планирует сделать сокращенную версию блока STEM, которая поможет поддержать украинских детей за границей.

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