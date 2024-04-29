Эксдиректор УЦОКО объяснил, почему за рубежом дети хотят стать строителями и сантехниками, а в Украине – нет

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук объяснил, что иностранные ученики хотят получать рабочие специальности, такие как строитель, сантехник, электрик и т.д. Кроме того, у таких специалистов значительно отличается заработная плата, условия получения профессионального образования и труда.

По мнению работника образования, именно потому, что в Украине таких мотивационных факторов нет, школьники не хотят поступать в профессиональные (профессионально-технические) лицеи. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"А что мотивирует зарубежных выпускников с большим желанием идти приобретать профессии строителей, электриков, сантехников, швей и т.д. Мои небольшие разведки по этому вопросу свидетельствуют о нескольких таких мотивационных факторах. Первый – отношение в обществе к людям рабочих профессий и их социальный статус. Второй – заработная плата и условия труда тех, кого называем мы еще и сегодня называем "рабочим классом". Третий – условия получения профессионального образования… Есть ли такие мотивационные факторы в Украине? Нет", – отмечает эксруководитель УЦОКО.

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Он добавляет, что если бы школьники имели такую мотивацию, то профессиональные лицеи были бы переполнены девятиклассниками уже сейчас. Так, работник образования считает, что к 2027 году, когда начнется реформа старшей школы, у подростков такой стимул не появится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно реформе старшей школы планируется сократить количество предметов до 12, а 45% выпускников пойдут учиться в ПТУ.

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