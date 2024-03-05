Какие изменения ждут школьное питание в 2024 году: опубликован график на каждый месяц

Согласно Стратегии реформирования системы школьного питания в Украине существенно изменится подход к организации и обеспечению детей качественной и питательной пищей. В частности, в учебных заведениях модернизируют кухни, будет повышаться квалификация поваров и расширится льготная категория детей, которые будут питаться за счет государственных средств. Кроме того, согласно документу, в течение 2024 разработан график изменений на каждый месяц.

Реформа школьного питания, которую инициировала первая леди Елена Зеленская, была одобрена Кабинетом министров и разработан пошаговый план ее реализации. В частности, в конце 2023 года был проведен анализ возможностей установления нижней границы стоимости питания на одного ребенка и составления нормативных требований к проектам пищевых блоков в школах.

В 2024 году школьное питание будут ожидать следующие изменения:

В первом квартале 2024 года учебным заведениям предоставят рекомендации о самой низкой стоимости питания на одного ребенка.

В феврале и августе будет рассмотрена возможность привлечения средств из государственного бюджета в местные, для обеспечения питанием школьников льготных категорий.

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В марте должна появиться информация о расширении категории учеников, которые смогут питаться бесплатно.

В апреле пересмотрят заработные платы работников столовых и медицинских сестер в школах, а также определят потребности учебных заведений по модернизации пищеблоков.

В мае будут разрабатывать учебные материалы, которые в соответствии обновленного стандарта профессионального и профессионально-технического образования по специальности "Повар учебного заведения".

В августе определится предварительный перечень учебных заведений, требующих модернизации или восстановления пищеблоков. Кроме того, будет создана интерактивная карта потребностей в организации питания в школах и проведение обучения тренеров центров повышения квалификации поваров.

В сентябре начнется подготовка специалистов по профессии "Повар учебного заведения".

В декабре должно появиться ориентировочное четырехнедельное сезонное меню, которое будет передано школам.

В течение 2024 года в учебных заведениях планируют проводить просветительскую работу среди школьников. В частности, для учеников 1-4 классов распространят интерактивные учебные материалы "Боксы здорового питания".

Школьникам постарше для популяризации здорового питания создадут соответствующий образовательный контент, например игры, викторины, квесты и т.д. Таким образом, планируется формировать здоровые навыки критического мышления в противодействии маркетинговым манипуляциям с продвижением нездоровой пищи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьникам будут готовить блюда с меньшим количеством картофеля и напитки без сахара в соответствии с реформой питания.

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