Бесплатные обеды, свобода учителей и ученики-друзья: почему школы Эстонии считаются лучшими в Европе

Эстонские учителя самостоятельно решают, как и где проводить уроки, а также сколько времени уделять на изучение дисциплины. Таким образом, в школе создается свобода и гибкость для всех участников образовательного процесса. Кроме того, педагоги обращают внимание на эмоциональное состояние учеников, ведь когда они перестают здороваться, учителя начинают волноваться.

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Согласно международному исследованию PISA, которое измеряет способности 15-летних подростков по математике, чтению и естественным наукам, Эстония лидирует среди стран Европы. Учителя здесь высокообразованны, основное внимание уделяется социальным и личным навыкам, а не академическому обучению, а типичная обучающая программа содержит широкий спектр предметов – от робототехники до музыки и искусства, сообщает The Guardian.

Так, одним из неизменных принципов в образовании этой страны является равенство. Так, это касается бесплатных школьных обедов, посещения детсада и автономии учебных заведений. В частности, учителя воспринимают учеников как коллег, ведь понимают, что сами когда-то учились в школе. Также в образовательный процесс приобщают психологов и консультантов, а воспитательный процесс проходит в небольших группах с отдельным учителем.

Кроме того, в учебных заведениях преобладает цифровой процесс: от изучения программирования и робототехники до учебников и общения с родителями. Многие дети изучают программирование и робототехнику.

В то же время, школьников приобщают и к творчеству, которое включает не только художественные дисциплины, но и готовку, вязание и т.д. Эстонские педагоги уверяют, когда дети занимаются такими видами деятельности, у них растет благополучие и чувство успеха. Более того, творческие предметы развивают полезные навыки у детей, как командная работа, решение проблем, общение и т.д.

Чтобы перейти в высшую среднюю школу (6 класс), ученики сдают только три экзамена – математику, эстонский язык и предмет по собственному выбору. В классах обычно учится до 28 школьников, но на уроки иностранного языка дети делятся на группы.

Младшие школьники имеют зону с большим количеством пространства и света. Есть боксерские мешки, которые используются для уроков танцев и настольный теннис в другом. Кроме того, учебное заведение имеет пианино и сцену для представлений. Атмосфера в школе – дружественная и непринужденная. На занятиях у младших учеников бывают перерывы, когда они могут подвигаться или поиграть в игру.

Во время пандемии у эстонских школьников не было значительных сложностей в обучении, ведь они уже были хорошо настроены на цифровое образование.

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