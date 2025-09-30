Бесплатные общежития, ''легкая'' стипендия и гарантированная работа: заместитель Лисового назвал преимущества колледжей

В Украине образование в колледжах и техникумах на сегодня не очень популярно. По словам заместителя Министра образования и науки Украины Дмитрия Завгороднего, многие считают, что обязательно нужно именно высшее образование, независимо от того, качественное оно или нет.

В интервью для РБК-Украина он рассказал, что во время войны спрос на профессии, которые выпускают колледжи – существенно вырос, а также назвал преимущества обучения в колледжах. Студенты получают стипендии и имеют возможность проживать в общежитиях.

По словам Завгороднего, самой сложной задачей для государства является изменить представление людей о профессиональном образовании. Он пояснил, что в колледж поступить гораздо проще, ведь для этого не нужно сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Кроме того, студенты таких учебных заведений имеют бонусы в виде стипендии.

"Они меньше, чем университетские. Это 1350 гривен, но их легче получить", – объясняет заместитель министра образования и добавляет, что кроме обычной стипендии, существуют еще социальные – то есть многие получают стипендии из-за различных семейных обстоятельств, малообеспеченные семьи и тому подобное.

Также он рассказал, что колледжи предоставляют бесплатное проживание в общежитиях для учащихся из других городов. Еще одним бонусом является бесплатное или очень дешевое питание.

"Для многих родителей детей бесплатное проживание, бесплатное или дешевое питание, стипендия – это большой плюс", – говорит Завгородний.

Однако, по его мнению, самым большим плюсом является то, что овладев той или иной профессией в колледже, ученик гарантированно может найти себе работу, гарантированно начнет зарабатывать достаточно быстро, не дожидаясь окончания университета, магистратуры.

Кроме того, Дмитрий Завгородний рассказал, что сейчас много инвестируется денег для улучшения условий в укрытиях колледжей.

"Это требует огромных инвестиций, чтобы качество этих укрытий было высоким. Такое, чтобы там можно было проводить много времени, чтобы можно было поспать. Чтобы там были кровати, вентиляция, отопление. И я бы хотел, чтобы в регионах, где есть обстрелы и много часов воздушных тревог ночью, все эти укрытия были отремонтированы все эти укрытия", – уточняет он.

