Без химии, физики и биологии: одна из лучших учителей Украины назвала главный недостаток реформы старшей школы

С 2027 года в Украине заработает реформа старшей школы, которая предусматривает создание сети академических и профессиональных лицеев. Ученики смогут выбирать профили и предметы для углубленного изучения, обязательными останутся украинский язык и литература, английский язык, история Украины, математика, физическая культура и "Защита Украины".

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Лариса Романишин, вошедшая в прошлом году в топ-10 победителей премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine, считает, что предложенная реформа старшей школы в Украине открывает новые возможности для учеников. Однако, по убеждению педагога, у нее есть свои недостатки, передает Укринформ.

По ее мнению, это может привести к дефициту квалифицированных специалистов, что замедлит технологический прогресс и инновации. Это сделает Украину менее конкурентоспособной в мире, неспособной эффективно реагировать на глобальные вызовы.

"Возможно, стоит пересмотреть подходы к обязательным предметам. Важно, чтобы учащиеся получали не только свободу в выборе предметов, но и базовые знания, которые будут полезны в будущем", – добавила она.

В то же время, учитель ИТ из Киева, тоже финалист Global Teacher Prize Ukraine 2024 Александр Думышинец поддерживает решение не делать физику, химию, биологию и географию обязательными для всех учеников, ведь не каждому они нужны в будущей профессии.

"Если ученику необходима физика, он выберет соответствующий профиль. Если я планирую карьеру в STEM-отрасли, эти предметы будут в моем учебном плане. Но если меня интересуют гуманитарные науки, искусство или креативные индустрии, нужны мне физика или химия в большом объеме?" – отметил педагог.

Как известно, академическое направление в старшей школе предполагает углубленное изучением предметов и курсов для дальнейшего получения высшего образования, а профессиональное – ориентированное на получение профессии в соответствии с потребностями рынка труда.

То есть академические лицеи будут готовить будущих абитуриентов, а профессиональные – тех, кто больше тяготеет к практическим занятиям.

В МОН, комментируя реформу, отмечают, что в академических лицеях ученики смогут выбирать профили и предметы для углубленного изучения, а также интересующие их предметы. Обязательно будет все, что связано с украинским и английским языками; украинской литературой; историей Украины; математикой; физической культурой и предметом "Защита Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, глава МОН Оксен Лисовой пояснил, что ученики старшей школы будут учиться на год дольше для того, чтобы приходить в университет более подготовленными. Так же школьники, которые будут поступать в профессиональные колледжи, смогут иметь профессию по окончании учебного заведения.

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