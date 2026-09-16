Без королевских деликатесов: стало известно, что будет есть принц Джордж в элитном колледже Итон

Принц Джордж, который будет учиться в Итонском колледже, будет питаться без королевских деликатесов. В меню – бургеры, курица, домашние оладьи и хлопья. В то же время успешных учеников угощают такими блюдами, как утиные ножки конфи, икра лосося и ризотто с меч-рыбой.

Также есть кафе "Tudor's", которое работает для учеников во второй половине дня, сообщает Express.co.uk. Перекус после завтрака известен как "Чамберс", когда ученики могут взять печенье, булочки с глазурью и бургеры в своем общежитии. Школьники также могут использовать свободное время, чтобы сходить в местный магазин. Школьный поставщик услуг питания уверяет, что предлагает""отличную еду в больших объемах".

У принца Джорджа есть собственная комната с односпальной кроватью, письменным столом и полками. У всех учеников есть собственное пространство, а комнаты становятся больше по мере того, как они учатся в школе. Занятия также проводятся по субботам, в дополнение к ряду спортивных мероприятий, включая хоккей, греблю, фехтование, водное поло и т. д. На территории школы находится 19 полей для крикета.

В колледже также есть свой собственный язык: учителей называют "биками", экономки – "дамами". Студентов, занимающихся наземными видами спорта, называют "сухими бобами", а тех, кто занимается водными видами спорта, – "мокрыми бобами".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Джордж пойдет по стопам своего отца, принца Уильяма, и поступит в одну из самых дорогих школ в мире – Итонский колледж. Стоимость обучения в этом учебном заведении составляет 63 000 фунтов (более 3 700 000 гривен) в год, а одним из преимуществ считается то, что школа находится недалеко от Виндзорского замка, где проживает королевская семья.

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