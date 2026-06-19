Черные фраки, собственный язык и пристанище для миллионеров: что известно об одной из самых дорогих школ в мире, где будет учиться принц Джордж

Принц Джордж пойдет по стопам своего отца, принца Уильяма, и поступит в одну из самых дорогих школ мира – Итонский колледж (Великобритания). Стоимость обучения в этом учебном заведении составляет 63 000 фунтов (более 3 700 000 гривен) в год, а одним из преимуществ считается то, что школа находится недалеко от Виндзорского замка, где проживает королевская семья.

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Итонский колледж – престижная английская школа-интернат, история которой уходит корнями в XV век, а ее ученики до сих пор соблюдают определенные правила. В частности, все должны посещать занятия в соответствии с утвержденным внешним видом. Так, ученики младших классов носили воротничок Итона, черный галстук и короткий пиджак, а старшеклассники – фраки и белые галстуки-бабочки.

Униформа Итонского колледжа для большинства мальчиков состоит из:

черных брюк с белой полоской

белой рубашки со съемным воротником, закрепленным на булавках

итонского галстука (тонкая полоска белой ткани)

чёрного жилета

черного фрака

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Школьная форма является центральной частью жизни всех итонцев и пронизывает многие их взаимоотношения. Например, заклепки на воротнике (особенно передние, используемые для закрепления галстука) могут легко потеряться, и поэтому являются ценной валютой в обмене между мальчиками. Если ученик не может найти свою заклепку на воротнике, он может попробовать обменять её на "казначейскую бирку".

В Итоне обучаются 70 стипендиатов, которых отбирают по результатам вступительного экзамена и которые живут в отдельном от остальных мальчиков пансионе. Они должны носить черные мантии поверх фраков в знак своего академического статуса.

Студенты элитного Итонского колледжа разговаривают на своеобразном диалекте. Они используют собственный уникальный словарный запас, формировавшийся веками, и произносят слова с характерным акцентом. Этот сленг настолько сложен, что колледж даже публикует официальный глоссарий.

Благодаря выпускникам из самых богатых кругов и влиятельных семей Итон часто метафорически называют "школой королей" или "прибежищем миллионеров". Учреждение было основано королем Генрихом VI в 1440 году как школа для бедных мальчиков, где они могли бесплатно проживать и учиться, однако с тех пор она превратилась в престижное учебное заведение.

Кто учился в Итонском колледже

Принц Уильям, принц Гарри, отец принцессы Дианы Джон Спенсер и его брат Чарльз Спенсер также являются выпускниками Итона. Двоюродные братья королевы Елизаветы – герцог Кентский, герцог Глостерский и принц Майкл Кентский, также учились в Итоне. Учреждение известно тем, что выпустило 20 премьер-министров Великобритании (среди которых Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон), а также множество знаменитостей, в частности актеры Эдди Редмэйн и Том Хиддлстон.

Учреждение располагает 25 жилыми корпусами (пансионами), в каждом из которых проживает около 55 учеников под присмотром воспитателей, а каждому юноше предоставляется отдельная комната.

Территория колледжа состоит из множества исторических зданий, а также включает библиотеку, театры и спортивные площадки на берегу реки Темзы.

Студенты могут выбрать внеклассные занятия. Так, ученики колледжа играют на 53 музыкальных инструментах и участвуют в деятельности школьного оркестра. В учебном заведении действуют кружки живописи, рисования, керамики, скульптуры, анимации, гравюры, компьютерной графики. Одновременно проводятся спортивные индивидуальные и командные тренировки по таким видам спорта, как футбол, регби, сквош, яхтинг, фехтование, крикет, теннис, хоккей, скалолазание и другие.

Во время обучения школьники проживают в 25 резиденциях на территории кампуса в одноместных спальнях, а для старшеклассников предусмотрена индивидуальная кухня. Питание в колледже трехразовое и организовано на территории главного обеденного корпуса или в отдельных столовых резиденций. Помимо учебных корпусов, инфраструктура школы включает лаборатории, библиотеки, учебные центры и мастерские, спортивный манеж и площадки для различных видов спорта, бассейн, искусственное озеро.

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