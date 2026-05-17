Туалет надо делить с одногруппниками: как выглядят комнаты в школе-пансионе за $80 тысяч, где может учиться принц Джордж

Старший сын наследника британского престола принца Уильяма принц Джордж в июле этого года отпразднует свой 13 день рождения. Это означает, что ему наступит время перейти в среднюю школу. И одним из вероятных вариантов для юного аристократа уже называют знаменитый Итонский колледж – boarding school для мальчиков 13-18 лет.

Впрочем, условия принца Джорджа там будут ждать совсем не королевские. Как выглядит общежитие учебного заведения, год занятий в котором стоит 80 000 долларов, показала эксперт по образованию в Великобритании Майя Смирнова. В своем Instagram она опубликовала короткое видео, сделанное в одной из комнат. И она совсем не похожа на шикарный гостиничный номер. Площадь помещения небольшая, в нем стоит три кровати, три шкафа, доска с расписанием занятий – вот и все. Туалет у учеников общий, столовая тоже.

Чтобы лучше понять, почему именно так устроен быт в Итоне, нужно понять, что такое boarding school в британской системе образования. По формату проживания это интернат, где ученики не только учатся, но и проводят досуг, и ночуют. Они живут в специальных общежитиях (это и есть houses) под присмотром воспитателей, получают питание, посещают уроки и участвуют во внеклассных активностях в одной среде. Обычно это частные школы с высоким уровнем образования, которые делают акцент на дисциплине, самостоятельности и традициях. Такие школы могут быть очень престижными, а их главное отличие от обычных заключается в том, что школа становится для ученика не только местом обучения, но и полноценным местом жизни.

Блогер рассказала, что Итон имеет славную и очень длительную историю. Колледж был основан в 1440 году. Сейчас он находится в частной собственности. Репутация заведения подкрепляется именами его выпускников. Среди них аж 19 премьер-министров Великобритании, в том числе Дэвид Кэмерон. Эту школу закончили писатели Олдос Хаксли, Перси Биши Шелли, Джордж Оруэлл и Ян Флеминг, актеры Хью Лори, Эдди Редмэйн и Дэмиен Льюис, а также многочисленные аристократы, в том числе отец с дядей принца Джорджа – принцы Уильям и Гарри.

Несмотря на то, что многие студенты Итонского колледжа – дети из очень состоятельных семей (хотя часть мальчиков учится бесплатно, ведь они являются почетными королевскими стипендиатами), всем приходится жить в таких вот спартанских условиях. "Здесь нет luxury комнат, потому что это не отель. Это система, которая 600 лет воспитывает лидеров. Ребенок заправляет кровать сам. Живет в house с 70 другими ребятами. Делит пространство. Соревнуется. Учится решать конфликты без мамы", – объяснила Смирнова. Она также добавила, что каждый house имеет свои традиции, которых придерживаются его жители. Надзор за ним осуществляет House Master, который живет в том же доме со своей семьей.

"Вы платите не за комнату. Вы платите за среду, которая формирует сильных людей", – подытожила Майя Смирнова. В британской системе это сознательный подход: комфорт не ставят в приоритет. Зато акцент делают на дисциплине, самостоятельности, ответственности и умении жить в коллективе. Считается, что именно такие условия помогают сформировать характер и лидерские качества.

