'Да закричи ты уже!' Учительница объяснила, почему британцы кажутся неискренними и что стоит за их бесконечными sorry: студенты озадачены

Британцы сдержанны, держат дистанцию с людьми и не считают нужным бить по эмоциям собеседника. Кроме того, в британских школах не любят и истерик, поэтому если ученика будут исключать, например за алкоголь, то будут делать это ровным голосом, легкой улыбкой и железным решением.

Об этом рассказала учительница и эксперт в британском образовании Марина Дженкинс. По ее словам, наши студенты теряются от британской вежливости и бесконечных "sorry". К тому же, ученики считают, что если им все улыбаются и вежливы, то все довольны успехами.

Когда же родители получают отчет об обучении, где может быть написано, что студент "приятный, вежливый, активно участвует на уроках, выполняет домашние задания, имеет положительное отношение", то они думают, что все прекрасно. Однако открывая оценки, где вместо ожидаемой А стоит С, у них возникают вопросы, что не так, ведь было же все хорошо. По словам Дженкинс, британцы не будут писать, что ребенок ленится, делает минимум и было бы хорошо подтянуть знания, ведь скоро экзамены. Именно поэтому родители часто не понимают, что пришла пора спасать ситуацию.

Если в отчете написано, что "студенту было бы полезно больше самостоятельно повторять материал", это значит, что без самостоятельной работы скоро возникнут проблемы. Если – "нужно развить уверенность в выражении своих мыслей", то это не просто "стесняется", это означает, что на уроке ученик молчит и не выражает свое мнение. По ее словам, в британской системе образования важно участвовать в обсуждении, размышлять, спорить и формировать свое мнение.

"В британских школах вообще не любят истерик, сообщение о том, что студента исключают за алкоголь, произносят ровным голосом, легкой улыбкой и железным решением. Иногда думаешь: да закрой ты уже!" – говорит Дженкинс.

