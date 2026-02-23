Детей учат, что их мнение важно, а учителя работу домой не берут: один из лучших педагогов Украины поделился впечатлениями об образовании Великобритании

В Великобритании дети учатся самостоятельности с дошкольного периода. Так, например, уже с трех-четырех лет малыши катаются на велосипедах, соблюдая левостороннее движение и знают, что должны предоставлять преимущество в движении полицейским и пожарным. Кроме того, уже в таком возрасте школьники сами выбирают блюда к гарниру в столовой, таким образом детям показывают, что их мнение важно.

Об этом рассказал учитель химии и победитель премии Global Teacher Prize Ukraine в номинации "Выбор украинцев" Юрий Пахомов в интервью Суспільному. Он отметил, что дети посещают начальную школу от 3 до 11 лет и уже с детства имеют право выбора даже в мелочах.

"Очень меня поразило, что их учат тому, что их мнение важно. Когда дети трех лет заходят в столовую, им дают основное блюдо и гарнир. Каждый из них подходит и выбирает, что хочет к нему: или кукурузу, или салатик, или огурчик, или еще что-то. То есть право выбора у них есть даже в этих мелочах. Это – классно", – поделился Пахомов.

По его словам, средняя школа в Британии близка к украинской, единственное, что ученики могут выбрать себе больше кружков и часов того предмета, который их интересует. В то же время, преподаватели имеют все необходимое для работы со школьниками. Педагог отмечает, что учителям не считаются часы педагогической нагрузки, а только время, которое они проводят на работе. Кроме того, школьные преподаватели не берут работу домой.

"Интересно, что учителям не считаются "горловые" часы, а время, которое они проводят на работе. Что важно – они работу домой не берут. Как по мне, это действительно ценно и прикольно, поскольку я работаю дома. Знаете вот это: "Что делаешь дома?" Работаю, только в некрасивой одежде. Там такого нет", – добавляет педагог.

Во время одного из уроков, который он посетил, дети изучали свойства веществ на примере сказки о трех поросятах. Так, используя солому, ветку и кирпичи школьники пробовали исследовать, можно ли подуть, и сколько для этого нужно усилий. Таким образом, ученики получают знания не через разговоры, а опыт, навыки и то, что их окружает ежедневно, касаясь науки, которая не оторвана от повседневной жизни.

В старшей школе дети выбирают четыре предмета и готовятся к экзаменам по ним. В то же время, ученики могут отказаться от одной дисциплины, если им будет тяжело.

По словам педагога, кабинеты химии у британцев оснащены примерно так же, как и украинские. Да, у них есть красивые мензурки, доступ к воде, но сверхреактивов нет. Поэтому много материала объясняется на повседневных вещах.

Пахомов также рассказал, что в школе, которую он посетил, дети собираются в круг в актовом зале, садятся на пол, поют вместе песни и дублируют это жестовым языком, ведь в заведении учатся 12 детей с нарушением слуха. Школьников учатся коммуницировать и взаимодействовать, ведь образовательный процесс построен так, чтобы они чувствовали себя частью коллектива.

