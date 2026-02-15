'Ничего не знают, едва читают, математика нулевая'. Украинка, дети которой учатся в Финляндии, опровергла мифы о финской системе образования

Украинка Анастасия Мельниченко, дети которой учатся в Финляндии, рассказала правду о финской системе образования и опровергла мифы. В частности, она отметила, что школьники имеют домашнюю работу, а также проходят тесты и контрольные, поэтому это не соответствует выдумкам о том, что финских учеников не оценивают.

В заметке в Facebook Мельниченко отмечает, что каждый ребенок в Финляндии имеет свою запись в национальном реестре и все данные фиксируются на его имя, поэтому финны могут следить, как меняется траектория жизни каждого человека. Она отмечает, что в стране действительно вышел отчет, где официально признается, что образовательная система Финляндии не только прекратила свое развитие, но и претерпела значительный регресс по сравнению с другими странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кроме того, финны отмечают рост функциональной неграмотности среди молодежи, а также дефицит поддержки учеников с особыми образовательными потребностями (ООП).

В ответ на эти вызовы был инициирован пакет законодательных изменений, направленных на восстановление базовых навыков, ограничение пользования соцсетями и смартфонами у подростков, а также реструктуризацию административной системы управления образованием.

В то же время, финны признали, что нужно прекратить "играть в инклюзию". Ведь реформа инклюзивного образования 2010 года получилась неудачной. Так, идея интеграции детей с ООП в общеобразовательные классы была подорвана дефицитом ресурсов, ведь ученики остались без должной поддержки специальных педагогов и ассистентов, что перегрузило учителей общей практики.

"По состоянию на 2024 год 24,4% учеников получали ту или иную форму специальной поддержки, однако многие из них не получали ее вовремя или в достаточном объеме – и именно в этом провал", – пишет Мельниченко.

В этом случае финны планируют снизить нагрузку на учителей общей практики, развито групповую поддержку, чтобы не стигматизировать учеников, привлечено опекунов и экспертов по благосостоянию для школьников на специальной поддержке.

Кроме того, школа становится местом медленного обучения, в начальных классах появятся три дополнительных урока: один – по математике, два – по родному языку и литературе. При этом программа не становится насыщенной, а дополнительное время используется для лучшего усвоения и понимания.

Мельниченко отмечает, что в Финляндии учителем может стать только лицо с магистерской степенью, однако государство начало вкладывать большие средства в расширение учебных мест для педагогов в университетах, запустило программы на повышение квалификации, а также выделило деньги на мероприятия по преодолению буллинга, чтобы улучшить атмосферу в школах.

Кроме того, происходит поддержка школ в отдаленных регионах, чтобы заведения были качественными, а образование на высоком уровне, независимо от местоположения.

"Школы сохраняют даже в условиях депопуляции и они на очень высоком уровне, потому что Финляндия реализует принцип равных прав в доступе к образованию, независимо от того, где ребенок живет", – добавляет Мельниченко.

Таким образом украинская мама отреагировала на сообщение директора частного учебного заведения Владимира Огуры, который раскритиковал финскую модель школы. В частности. он отметил, что родители часто "ничего не хотят делать", ведь считают, что детей можно развить и научить "интересом" или играми-аниматорами, чтобы школьники не напрягались и имели свободу выбора.

В то же время, Огура критикует руководителей органов образования, утверждая, что их поддержка финской модели объясняется собственной слабой образованностью. Он приводит в пример опыт знакомства с людьми, которые "два предложения без ошибок написать не могут". Тогда как, чем выше уровень интеллекта и аналитического мышления, тем лучше человек может изложить свои мысли на бумаге.

По словам директора школы, любой сложный навык требует систематической практики. Он приводит в пример параллели с музыкой и спортом, отмечая, что невозможно исполнить музыкальное произведение или достичь высоких результатов без тренировок. Так же, подчеркивает Огура, невозможно овладеть математикой с помощью калькулятора или искусственного интеллекта, не прикладывая усилий к обучению.

