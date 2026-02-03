Отсутствие дисциплины, учителя-лидера и твердых знаний приводит к деградации: украинцев поразила реакция правительства Финляндии на падение образования

Правительство Финляндии признало, что компетентности без дисциплины, учителя-лидера и твердых знаний приводят к деградации образования. Следовательно, в школах с 2025 года запрещено использование смартфонов во время уроков, чтобы дети повышали свою концентрацию и уменьшали отвлечение.

В то же время было выделено дополнительное финансирование на увеличение часов изучения математики и родного языка. Об этом рассказала украинский методист Инна Большакова. Кроме того, по ее словам, более 200 миллионов евро (более 10 000 000 000 гривен) выделено для поддержки школ в сложных районах, чтобы преодолеть неравенство между успешными учениками, и теми, которые отстают в учебе.

Также в стране внедрили единые национальные критерии оценивания выпускников основной школы (9 класс), чтобы оценка была объективным показателем знаний, а не только "ощущением" ученика. У школьников оценивают знания, умения и навыки, не используя никаких групп результатов. Кроме того, в учебных заведениях отказываются от "открытых пространств", зато новые школы строятся по более традиционным архитектурным планам, которые обеспечивают тишину и возможность фокусировки.

В комментариях под заметкой украинцы высказали свое мнение. В частности, их поразило, что внедряя образовательные инновации, страна быстро приняла решение для исправления ошибок. Кроме того, пользователи соцсети советовали украинскому Министерству образования и науки брать именно этот пример из Финляндии.

"Финляндия, признала, что компетентности без дисциплины, учителя-лидера и твердых знаний приводят к деградации образования", а Украина – все до наоборот".

"Внедряя образовательные инновации, Финляндия набила "хорошие шишки", но быстро приняла решение вернуться к традиционной системе обучения. У Украины есть шанс не повторять ошибки Финляндии, но хватит ли здравого смысла у наших образовательных менеджеров? Общество понимает, что образование "зашло не туда", а власть имущие?"

"Финляндия признала, а у нас признают?!"

"Какие они молодцы. Реально оценили уровень знаний и быстро принимают меры. Нам до них – как до Луны и обратно. К сожалению".

