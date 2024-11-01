Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей

Все дети особенно любят творожную запеканку. Она одновременно очень полезная, из-за кисломолочного сыра, но калорийная, из-за содержания муки. Поэтому можно воспользоваться следующей технологией, в которой нет такого ингредиента.

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Идея приготовления сырной запеканки без муки и манки для детей опубликована на странице фудблогера Алины с ником alinka cook with love в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 600 г.
  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 150 мл.
  • сахар – 80 г.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей

1. В миску высыпать кисломолочный творог, добавить желтки, молоко и сахар, взбить блендером.

Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей

2. Белки залить в блендер, добавить соль и взбить до крутых пиков.

Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей

3. Добавить взбитые белки до всей массы, размешать движениями снизу вверх.

4. Вылить тесто в смазанную форму сливочным маслом.

Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей

5. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

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