Без муки и манки: как приготовить полезную творожную запеканку для детей
Все дети особенно любят творожную запеканку. Она одновременно очень полезная, из-за кисломолочного сыра, но калорийная, из-за содержания муки. Поэтому можно воспользоваться следующей технологией, в которой нет такого ингредиента.
Идея приготовления сырной запеканки без муки и манки для детей опубликована на странице фудблогера Алины с ником alinka cook with love в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 600 г.
- яйца – 4 шт.
- молоко – 150 мл.
- сахар – 80 г.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В миску высыпать кисломолочный творог, добавить желтки, молоко и сахар, взбить блендером.
2. Белки залить в блендер, добавить соль и взбить до крутых пиков.
3. Добавить взбитые белки до всей массы, размешать движениями снизу вверх.
4. Вылить тесто в смазанную форму сливочным маслом.
5. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
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