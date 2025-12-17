Без тематических костюмов, воспитателям ничего не дарят. Украинка показала рождественский праздник в детсаду Праги и вызвала дискуссию в сети

Украинка Анна Кострубская рассказала, как проходит рождественский праздник в детском саду Праги (Чехия). По ее словам, детей переодевают в праздничную одежду, однако без тематических костюмов. Малыши поют разные песни, которые учили в течение полугода, и рассказывают стихи.

Видео дня

В заметке в Instagram женщина отмечает, что группа не имеет родительского чата, а подарки воспитателям каждая семья может принести отдельно, по желанию. Зато Кострубская считает, что в Украине возникают трудности с подобными праздниками, ведь родители ищут тематические костюмы и собираются на подарки работникам детсада.

"Родители пришли – переодели детей в праздничную одежду - никаких тематических костюмов. Сели на стульчики и дети просто пели вместе разные песни, которые учили в течение полугода, стишки вместе рассказывали. Как сейчас в Украине проходят праздники? Мне рассказывала одна мамочка, что собираются учительницам на подарки, детям ищут тематические костюмы. Короче, немного напряженно. Чтобы вы понимали у нас даже нет родительского чата. Учительницам подарки по желанию каждая семья может принести, и это типа коробка конфет, какая-то новогодняя мелочь", – написала женщина.

Украинцев возмутило такое сообщение мамы девочки. Они подчеркивали, что от подобных празднуют в восторге и дети, и взрослые. Кроме того, сейчас многие детсады сами предлагают костюмы, а потом семьи часто просматривают фото и видео с праздников. Обратили внимание пользователи соцсети и на то, что видео, которое добавила женщина, напоминает обычный день в детском саду, другие же отмечали, что у малышей не останется воспоминаний об этом периоде детства.

"Вы давно были в украинском садике? Мои друзья из Мелитополя сейчас живут во Львовской области. Дети кайфуют от тех выступлений, наряды у всех разные, садик сам предлагает костюм, если это надо".

"Что плохого в праздничных утренниках в Украине со стишками? Наши садики – лучшие, как бы вы не старались восхвалять чужое!"

"Я вижу обычный день в саду, ничего праздничного нет. Если это праздник то очень грустно, что чешский персонал не может организовать праздник".

"Первые годы я радовалась, что в Чехии все настолько просто. А сейчас, когда просматриваю праздники в Украине, понимаю, что мой ребенок вообще не будет иметь таких воспоминаний, и от этого становится очень грустно".

"Нам с ребенком было в кайф надевать красивый костюм, который мы арендовали (не дорого), шикарные выступления на каждый праздник, дети счастливы, на память красивые видео (которые малышка часто пересматривает) и фото".

"И нет никакого стишка для деда Мороза. Вы когда из Украины уехали? В 90-х?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал об интересных фактах о детсадах Финляндии, где дети сидят в лужах и спят в лесу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!