"В Украине таких воспитательниц осудили бы!" Интересные факты о детсадах Финляндии, где дети сидят в лужах и спят в лесу

В Финляндии малышей могут отдавать в детсады с 9 месяцев, если маме или папе нужно выходить на работу. Ведь в этой стране оплачиваемый декрет, который могут брать и мужчины, до 9 месяцев. Можно в нем быть и пока ребенку не исполнится 3 года, однако выплаты уже будут меньше.

Об этом рассказала украинская журналистка Галина Сергеева в заметке в Facebook. По ее словам, несмотря на то, что принимать малышей могут с такого раннего возраста, воспитатели все же советуют отдавать в садик, когда дети уже могут ходить. Сама же женщина делится, что ее сын пошел в заведение, когда еще ползал в 11 месяцев и так же делал это на улице. Холодной, мокрой весной воспитатели в комбинезоне и варежках пускали малыша в песочницу и он был невероятно счастлив, от того, что может попробовать песок на вкус или облизывать лопатки.

"Наш лялюн пошел в садик в 11 месяцев, на 5 часов в день и это было супер, мягко, нежно, внимательно. Он почти не плакал, быстро привык, и сейчас приходит в садик и сразу размахивает рукой "пока"! Он еще ползал, когда начал ходить в садик, и на улице так же ползал. Была холодная, мокрая весна. Просто в комбинезоне и в варежках его пускали в песочницу, и он был очень счастлив ползать по песку и камням, облизывать лопатки, палки и песочные варежки. Но как-то быстро перестал есть песок, в год уже завязал, можно сказать, наелся. Начал понемногу ходить, или сидел где-то в луже и смотрел, как играют другие детки", – пишет Сергеева.

По ее словам, подобные ситуации "особенно рвут сердце" украинских бабушек. Однако дети таким образом исследуют мир.

В финских садах обязательны прогулки на улице при любой погоде: два часа утром и два часа после обеда. Единственной причиной, когда дети не пойдут на улицу, может стать ураган, который ломает ветки, но это случается очень редко.

Дети должны быть одеты в многослойную и водонепроницаемую одежду: резиновая куртка, резиновые штаны, резиновые перчатки и ботинки, которые бывают и зимние. Несмотря на такую защиту малыши все равно приходят мокрыми, ведь ныряют в ледяную лужу и пытаются в ней плавать. Бабушка детей украинки говорит, что за подобное в нашей стране воспитательниц бы осудили.

В каждой группе есть специальный сухой шкаф, где дует теплый воздух и вещи и обувь быстро становятся сухими. Несмотря на то, что дети находятся в таких условиях, они редко болеют.

Некоторые сады имеют "лесные группы", где дошкольники весь день проводят в лесу – едят, спят и только зимой приходят в группу на сон. Одно из научных исследований показало, что такие дети имеют высокий иммунитет, сильные легкие и другие улучшенные показатели здоровья и выносливости.

Еще один интересный факт – государственные детсады, как правило, лучше частных, ведь они хорошо финансируются, тогда как те, за которые нужно платить пытаются на чем-то экономить. Например, делится Сергеева, в государственных качественные канцтовары, вещи для поделок и игрушки. Хорошая мебель, а старую или ту, что немного сломана, сразу списывают, потому что это опасность для детей.

В государственных садах работает больше воспитательниц, меньше меняются люди и они очень опытные. Однако и попасть в такое заведение довольно сложно. Так, нужно за 4 месяца подавать заявку, а в частных почти всегда есть места, а если родители малообеспеченные, то за частный сад также будет платить муниципалитет.

Стоимость обучения в государственном саду составляет около 300 евро (около 14 500 гривен) в месяц на ребенка. Если заведение посещает не один ребенок, то за каждого следующего нужно платить только 30% стоимости. Безработные и малообеспеченные получают скидки на оплату садика, поэтому он получается почти бесплатным для них.

