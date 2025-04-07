Как работают детсады в Новой Зеландии: детей отдают с 5-6 месяцев, за каждым младенцем закрепляется одна учительница

Отдать малышей в детсад в Новой Зеландии родители могут с рождения, однако чаще всего дети "идут" в заведение дошкольного образования в 5-6 месяцев. Именно столько времени предполагается декретный отпуск в этой стране. С младенцами до года чаще всего работают частные центры образования.

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Всех работников детского сада принято называть учителями. Когда ребенок начинает посещать заведение дошкольного образования, за ним закрепляется один педагог, который каждое утро его встречает. Об этом рассказала учительница новозеландского детсада Ярослава Павлинчук в интервью Учись. Медиа. По ее словам, мать и педагог постоянно обмениваются информацией о ребенке.

"Роль главной учительницы на первых этапах очень важна. Ребенку важно знать, что каждое утро его будет встречать одна и та же "тетя", которая будет с ним общаться весь день. Это его успокаивает. Когда ребенок начнет чувствовать себя уверенно, тогда роль главной учительницы отодвигается на второй план", – делится Павличук.

Дети спят в комнате с температурой около 19 градусов, а в группе всегда играет тихая, умиротворяющая музыка. Каждый день с малышами проводят занятия, которые длятся 10-15 минут, где мальчики и девочки поют или рисуют. Внимание уделяется индивидуальному пути каждого ребенка.

У учителей есть 40-часовая рабочая неделя и обычно работают с 7:00 до 16:00 или с 9:00 до 18:00. В конце дня группы могут соединять в одну, но с детьми всегда будет минимум два педагога.

Основной принцип национальной программы – у ребенка должно воспитываться уважительное отношение к своей культуре и культурам других народов. С малышами общаются на двух языках – английском и маорийском. Дети отмечают праздники маори и тех народов, представители которых находятся в их группе среди малышей и учителей.

Несмотря на то, что большинство времени дети проводят в детском саду, ключевая роль в воспитании принадлежит родителям, а не учителям. Каждый месяц педагоги пишут отчеты об истории обучения, где описывается, что именно изучали, исследовали и с кем играли мальчики и девочки. Родители могут указать на свои пожелания относительно того, на чем бы они хотели, чтобы в ближайшее время были сосредоточены их дети.

Если малыши хотят играть на улице, никто не будет заставлять их находиться в помещении. Учителя детсадов не навязывают свое мнение, а рассказывают, объясняют и предлагают условия для принятия собственного решения.

Первый визит начинается с того, что родители вместе с ребенком находятся в саду в течение 20-30 минут. На второй раз малыш остается с учителями на такое же время, а на третий – на полтора-два часа.

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