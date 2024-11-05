Без тревожности и стресса: 5 способов помочь ребенку улучшить оценки в школе
Родителям важно правильно настроить ребенка на успех в учебе, развивая у нее позитивное мышление и стойкость. Так он будет эффективнее справляться с трудностями в школе, повысит успеваемость и уверенность в себе.
Эксперты издания Today's Parent собрали пять способов помочь ученику улучшить оценки и при этом избежать тревожности и стресса, связанного с плохой успеваемостью. В этом есть необходимость, поскольку результаты исследований показывают, что около 64% родителей считают табели успеваемости самым важным показателем прогресса, а ученики в свою очередь испытывают из-за оценок тревожность и стресс.
Ставьте реалистичные цели
Постановка достижимых целей – это совместное задание детей и родителей, чтобы определить цели, которые отвечает способностям и амбициям ребенка. Школьники могут более эффективно отслеживать свой прогресс и сохранять мотивацию, разбивая крупные цели на маленькие.
Например, вместо того, чтобы стремиться улучшить все предметы одновременно, можно сосредоточиться на одном предмете за раз.
Внедрение эффективных стратегий обучения
Не все школьники и студенты обрабатывают информацию одинаково. Экспериментирование с разными методами обучения и тайм-менеджментом имеет решающее значение для поиска того, что лучше всего подходит каждому ученику. Для кого-то эффективным для запоминания будет писать заметки, а кто-то предпочитает более интерактивные подходы.
Поощряйте активное обучение
Ученики развивают более глубокое понимание предмета, участвуя в групповых занятиях со своими сверстниками. Кроме того, быстрая обратная связь в условиях активного обучения помогает определить области для улучшения, в конечном итоге способствуя улучшению оценок и академической успеваемости.
Обратитесь помощью к репетиторам
Внешняя поддержка может оказываться во многих формах, например, в виде услуг репетитора, учебных групп или онлайн-ресурсов. Поиск дополнительной помощи может открыть для учеников новые перспективы, дополнить обучение в классе и предоставить ценные ресурсы для улучшения оценок.
Держите связь с учителями
Открытое общение между учениками, родителями и учителями необходимо для решения академических проблем и поиска практических решений. Учителя могут предоставить ценные идеи, руководство и ресурсы, чтобы помочь ученикам преодолеть препятствия и добиться академических успехов.
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