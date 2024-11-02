Техника 'Дворец памяти' и визуализация: 9 упражнений для мозга, которые помогут студентам улучшить внимание и концентрацию

Во времена постоянного перенасыщения информацией люди могут забывать даже элементарные вещи. Однако есть простые техники, которые могут улучшить память, внимание и когнитивные навыки.

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Издание Times оf India собрало 9 способов, которые можно использовать школьникам, студентам или взрослым для того, чтобы оставаться ежедневно продуктивными.

Техника "Дворец памяти"

Это прием запоминания, основанный на представлении воспоминаний в виде предметов. Закройте глаза и представьте себе помещение, лучше всего – реальную комнату.

Необходимо составить список из 10-15 самых больших предметов в комнате, которые расположены слева направо. В воображение потренироваться обходить эту комнату и называть каждый предмет в определенной последовательности. Например, 1. дверь, 2. кровать и т.д.

К примеру, метод можно использовать, когда нужно выучить список покупок: чашка, хозяйственные перчатки, корм для кота, голубой лак для ногтей, носки.

Вот перед нами сидит за столом друг и пьет чай из чашки. На нем фрак и белые перчатки. На столе – статуэтка в виде кошки, выкрашенная в голубой цвет. Мы подходим поближе и видим, что наш друг сидит без ботинок, в полосатых носках.

Пусть вещи будут бросаться в глаза по форме, размеру, цвету. Можно добавить звуки, запахи, световые эффекты. Неплохо работают ассоциативные цепочки, когда к одному предмету привязана целая группа.

Техника свободного фокуса

Если не можете сконцентрироваться на важной работе в течение длительного времени, позвольте своему мозгу отключиться на время, дав ему бесцельно бродить. Свободный фокус, так называемое блуждание разума – не сбой в работе мозга, а немаловажная часть системы, которая поможет ему нормально функционировать.

Практические упражнения по визуализации

Визуализация данных помогает лучше воспринимать и запоминать информацию, а также развивает мозг и память. Визуальные образы воспринимаются гораздо лучше, чем текстовые или цифровые.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Более здоровый образ жизни может помочь улучшить внимание, начиная от сна и физических упражнений. Существует прямая связь между упражнениями и когнитивными способностями, особенно вниманием.

Ведение дневника или ежедневные размышления

Один из лучших способов запомнить и осмыслить происходящее в вашей жизни – это вести письменный дневник. Профессор Университета Олбани в Нью-Йорке Артур Эпплби ежедневно записывает все происходящие в его жизни события и убежден, что это не просто сохраняет память, но и поддерживает способность лучше запоминать те или иные события в жизни.

Изучите новый навык или язык

Ученые США исследовали, что 60-90-летние люди, проводившие 15 часов в неделю в течение трех месяцев за изучением комплексного навыка по типу цифровой фотографии, показали значительные улучшения в эпизодических тестах на память.

Практикуйте осознанное дыхание

Майндфулнес-практики помогают подмечать привычные состояния сознания, контролировать внимание и поведение. Рекомендуется сидеть неподвижно несколько минут ежедневно, зажмуриться и сосредоточиться на своем дыхании, а также на звуках и ощущениях вокруг вас.

Решайте головоломки и играйте в интеллектуальные игры

Игра в некоторые типы игр может помочь лучше сосредоточиться и натренировать мозг. Можно попробовать судоку, кроссворды, шахматы, пазлы, поиск слов или скремблирование, игры на память.

Приложения для тренировки мозга

В сети можно скачать приложения, направленные на улучшение процесса запоминания, быстроты мышления и внимательности. К примеру, Peak, Mnemocon или NeuroNation.

Ранее OBOZ.UA писал о действенных методах для школьников, которые помогут им быть сконцентрированными на уроках в школе или выполнении домашних заданий.

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