Как помочь ребенку сосредоточиться во время обучения: техника 'Помодоро', визуализация и другие методы, которые действительно работают

Современным школьникам бывает сложно сосредоточиться на учебе из-за быстрого темпа жизни и стрессов, вызванных войной в Украине. Эффективность обучения зависит от особенностей и индивидуальных потребностей каждого ученика.

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Впрочем, существуют действенные методы для школьников, которые помогут им быть сконцентрированными во время уроков в школе или выполнения домашних заданий, пишет "Освіторія". Эти методы следует применять регулярно.

Техника "Помодоро". Она состоит в том, чтобы чередовать обучение и отдых. К примеру, ребенок учится 24 минут (один "помодоро"), а затем 5 минут отдыхает. После четвертого "помодоро" следует сделать более долгий перерыв – от 15 до 30 минут. Можно использовать таймер, чтобы ребенок не терял чувство времени.

Визуализация заданий. Это поможет школьникам упорядочить дела. Для визуализации можно использовать доски со списками или планеры. Это поможет ребенку избегать перегрузки.

Дыхательные практики. Увеличить уровень сосредоточенности и снять усталость поможет глубокое дыхание. К примеру, детей можно научить методу "4-7-8" – вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох на 8 секунд.

Меньше отвлечений. Сосредоточенными мешают социальные сети и гаджеты. Для того чтобы это не мешало обучению, можно использовать приложения, блокирующие доступ к соцсетям на уроках.

Смена среды. Учеба на свежем воздухе или в другой комнате поможет школьнику быть более сконцентрированным. Место должно быть удобным и спокойным.

Физическая активность. "Перезагрузить" мозг поможет короткая зарядка каждые 30-40 минут за уроками. Подвижные упражнения помогут улучшить концентрацию и восстановить энергию.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые назвали два вида деятельности, помогающие школьникам лучше развивать мозг.

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