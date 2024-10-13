Какие виды деятельности помогают детям лучше развивать мозг: исследование нейробиологов

В Финляндии ученые провели масштабное исследование, которое показало, чем должны заниматься дети, чтобы быть умнее других. Исследование длилось два года, а участие в нем приняли более 500 детей в возрасте от шести до девяти лет.

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Детали о научное работе нейробиологов из Университета Восточной Финляндии опубликовали в журнале Medicine & Science in sports. Они утверждают, что всего есть как минимум два вида деятельности, которыепомогают школьникам лучше развивать мозг.

Так, в материале сказано, что дети, которое много читают и занимаются организованными видами спорта, лучше, развивают навыки мышления чем дети, которые много времени проводят за компьютерными играми и "залипают" в смартфонах.

"Увеличение организованных видов спорт и чтения были положительно связаны с когнитивными способностями, в то время как неконтролируемая физическая активность, использование компьютера и письмо – отрицательно связаны", – говорится в результатах исследования финских ученых.

Также на улучшение когнитивных способностей, говорят нейробиологи, влияют потребление обезжиренного молока и уменьшение потребления красного мяса и колбас.

Так, специалисты выяснили, что лучшие результаты были получены, когда дети сочетали много часов командного спорта и чтения со здоровой диетой, которую исследователи определили как традиционную скандинавскую – меньше молочных продуктов, красного мяса или колбасы.

"Улучшение качества диеты и увеличение организованных занятий спортом и чтение были связаны с улучшением познания", – говорят нейробиологи.

Ранее нейробиолог Кэролайн Лиф из Кембриджского университета говорила, что чтение связано с улучшением психического здоровья, творческих способностей и навыков размышления у детей. Исследование специалистов Кембриджского университета показало, что школьники, которые больше времени проводят за чтением и меньше за телефоном и компьютером, получают лучшие результаты на когнитивных тестах.

"Если вы хотите поощрить своих детей тратить меньше времени на видеоигры и больше времени на книги или спорт, используйте мягкий и прозрачный подход. Избегайте таких фраз как "потому что я так сказала", когда поощряете своих детей к новым занятиям", – советует Лиф.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые из Университета Хасселта в Бельгии предполагают, что проживание рядом с зелеными насаждениями положительно влияет на интеллект и поведение детей.

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