Что влияет на IQ ребенка и как его повысить: ученые назвали неочевидный метод

Ученые предполагают, что проживание рядом с зелеными насаждениями положительно влияет на интеллект и поведение детей. Исследование показало, что дети, которые растут рядом с городским парком или большим садом, в среднем имеют более высокий IQ, чем дети в менее зеленых районах.

Видео дня

Такие результаты опубликовали ученые из Университета Хасселта в Бельгии, которые провели соответствующее исследование. В нем приняли участие более 600 детей от 10 до 15 лет в провинции Восточная Фландрия.

Специалисты обнаружили, что у тех, кто жил рядом с зелеными зонами, такими как сады или городские парки, IQ увеличился в среднем на 2,6 балла. У них также менее выражены проблемы с вниманием или агрессивное поведение, чем у сверстников, проживающих в более городской среде.

В рамках работы ученые обнаружили, что средний коэффициент интеллекта участников исследования составил 105. При этом 4% детей, чей показатель был ниже 80, выросли в районах с низким уровнем озеленения.

Один из авторов исследования Тим Наврот сказал: "Появляется все больше доказательств того, что зеленые зоны связаны с нашими когнитивными способностями, такими как память и внимание".

По его мнению, города должны больше инвестировать в зеленые зоны для создания оптимальной среды, в которой дети могут полностью раскрыть свой потенциал.

Исследователи предполагают, что более низкий уровень шума и стресса, а также возможность играть на природе оказывают положительное влияние на IQ.

Эти результаты согласуются с тем, как шумовое загрязнение пагубно влияет на ваше здоровье, включая ваши когнитивные способности. Поэтому поиск тишины и ощущение покоя также жизненно важны для растущих детей.

Как писал OBOZ.UA, учительница и мама трех успешных дочерей Эстер Войчицки рассказала, что оценки в школе не имеют значения. По ее словам, самое важное, что могут сделать родители для своих детей, – это заставить их поверить в себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!