Оценки не имеют значения: учительница-мама трех успешных дочерей дала совет родителям школьников

Учительница и мама трех успешных дочерей Эстер Войчицки рассказала, что оценки в школе не имеют значения. По ее словам, самое важное, что могут сделать родители для своих детей – это заставить их поверить в себя.

Своими советами специалист поделилась с CNBC. Она отметила, что, несмотря на то, что ее дочери хорошо учились в школе и ходили в Гарвард, Йель и Стэнфорд, однако они никогда не волновались из-за того, что могут получить плохую оценку.

"Главное, что вам нужно сделать не только для ваших детей, но и для учеников – это заставить их поверить в себя. И ты не веришь в себя, пока получаешь очень плохие оценки, а потом идешь домой, а родители кричат на тебя. Это не работает", – сказала Войчицки.

По ее словам, образование, которое предусматривает оценивание, имеет недостатки, ведь обязывает детей, которые не соблюдают все правила, однако имеют креативные навыки. Эксперт уверяет, что главный способ поощрять творческих школьников – уменьшить важность оценок, ведь они не являются важным показателем будущего успеха ребенка.

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Именно для того, чтобы получить возможность поступить в колледж или университет, школьники уделяют слишком большое внимание баллам и запоминают материал для того, чтобы успешно сдать тесты. В тоже время, творческие ученики не всегда способны заучить большинство материалов.

Эксперты в области образования утверждают, что предоставление приоритета высоким результатам экзаменов, а не демонстрации глубокого понимания материалов не помогает в тренировке важных навыков обучения. В частности, они уверяют, что школы настолько одержимы подготовками к экзаменам, что не могут научить детей умению учиться.

Такого же мнения придерживаются и принявшие участие в опросе преподаватели и студенты США. По их словам, когда учителя больше сосредотачиваются на креативности в задачах, то ученики с большей вероятностью научатся решать проблемы, будут иметь навыки критического мышления и запомнят больше того, что они изучили.

Эстер Войчицки – 81-летняя педагог, которая больше тридцати лет преподавала в школе. У женщины трое дочерей, две из которых генеральные директора известных компаний, а третья – профессор педиатрии.

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