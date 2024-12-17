Беженка из Украины раскрыла хитрую схему немецких родителей, экономящих на авиабилетах благодаря прогулам детей в школе

Родители учеников в Германии, чтобы воспользоваться возможностью приобрести более дешевые авиабилеты, несколько хитрят и покупают их на несколько дней раньше начала каникул в школе. Однако чтобы получить такую возможность, им нужно взять разрешение у директора школы.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала бывшая украинская журналистка Полина Новикова, ныне работающая учительницей в Баварии. Однако, по ее словам, есть родители, которые не хотят афишировать свою поездку и брать необходимую справку, поэтому дети просто не идут в школу. Но в аэропорту они получают штраф от полиции.

"Очень хитрые родители решают, например, полететь на день-два раньше. По правилам можно взять так называемое разрешение у директора школы, что он/он проинформирован, что ребенок раньше уходит на каникулы. Даже форма справки такая существует. Но есть категория родителей, которая не хочет это афишировать. Они покупают билет втрое дешевле, едут в аэропорт, а там – полиция, которая сразу выписывает штраф. И здесь такая система, если ты два или три раза получаешь этот штраф, а штраф немаленький", – делится Новикова.

Она отмечает, что на третий раз, родителей могут посадить в тюрьму. По ее словам, родители предпринимают такие действия, чтобы сэкономить средства, ведь во время каникул все авиабилеты массово дорожают.

Новикова делится, что в Германии нужно обязательно предупреждать об отсутствии ребенка.

Полное интервью с Полиной Новиковой читайте на OBOZ.UA в субботу, 21 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка поделилась интересными фактами о школах в Германии, где царит дитиноцентризм.

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