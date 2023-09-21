Беженца из Южного Судана назвали лучшим студентом мира: за что Ниал Денг получил премию в 100 тысяч долларов

Беженец из Южного Судана Ниал Денг удостоен Глобальной студенческой премии Chegg.org 2023 и получил награду в 100 000 долларов в Нью-Йорке во время недели Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Победитель номинации помог более 20 тысяч других беженцев в Кении получить образование и ментальную поддержку.

О достижениях студента сообщили представители мировой премии Global Student Prize. Победа в номинации предусматривает награду в 100 000 долларов, которую получает студент, оказавший наибольшее влияние на обучение и жизнь сверстников и общество в целом. В жюри вошли олимпийские чемпионы, а также актриса украинского происхождения Мила Кунис, актер Эштон Кутчер и украинский общественный деятель Зоя Литвин.

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Что известно о победителе

До 11 лет Денг жил в деревне на западе Эфиопии, однако затем из-за военных действий он оказался в лагере беженцев Какума в Кении и провел там следующее десятилетие. Благодаря программе управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по вопросам беженцев парень попал в хорошую приемную семью.

После окончания средней школы парень прошел множество бесплатных онлайн-курсов по многим направлениям, связанным с правами человека и международными отношениями. С началом пандемии COVID, организовал кампанию по борьбе с дезинформацией, сосредоточившись на достоверных источниках, таких как Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения Кении, что помогло 40 тысячам людей в Какуме и Калобее иметь важную информацию о вирусе.

В настоящее время Денг учится в Гуронском университете (США) и продолжает работать над проектами, направленными на поддержание жизни в лагере беженцев.

Также победитель номинации является лауреатом Платиновой юбилейной премии королевы Елизаветы II, премии World Vision Hero for Children Courage Award 2023 и студенческой премии FilmAid Student Award 2021.

Денг пообещал, что 50% призовых средств он направит на строительство и работу Центра лидерства и инноваций Какумы, где будут размещены библиотека и инновационный хаб.

Украину в этом году на конкурсе представлял киевлянин Ян Стародубец. Выпускник 11 класса "Европейского коллегиума" попал в рейтинг 50 лучших студентов мира. Парень создавал обучающие видео для онлайн-школы, а затем работал STEM-учителем для детей 1-5 классов. Также номинант получил бронзу на Genius Olympiad Ukraine 2023 года "Отделение химии и биологии" Киевской Малой академии наук.

OBOZREVATEL напоминает, что в 2022 году победу в номинации лучший студент мира получил украинец Игорь Клименко. Парень создал очень важное изобретение: объединил беспилотник и миноискатель. Коптер использует электромагнитные и оптические методы обнаружения опасных предметов на земле, в частности мин. Главное преимущество техники – точная передача координат саперам, что позволяет эффективно и безопасно устранять угрозу взрывоопасных объектов.

Талантливый студент, отмеченный в списке 100 лучших 2022 года, мечтает создать масштабное производство своего изобретения и привлечь больше компаний и организаций для инвестирования в готовый продукт. Его цель – распространять это изобретение для оказания помощи Украине и содействия всеобщему благополучию.

Кроме награды лучшего студента мира 2022 года, Климено также имеет премию киевского городского главы за особые достижения в развитии столицы и серебро на международной выставке изобретений в Женеве.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 24-летний украинец установил рекорд, получив за шесть лет 5 дипломов о высшем образовании.

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