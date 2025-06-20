''Безкоштовно'', ''безплатно'' чи ''безоплатно''? Почти все украинцы путают эти слова

Украинцы часто путают значение слов "безкоштовно", "безплатно" и "безоплатно". Многие считают их синонимами и не задумываются над тем, какое же из них в каком значении лучше использовать.

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Иногда эти наречия могут вызвать дискуссии. Так как все же правильно говорить и что означает каждое из этих слов, читайте в материале OBOZ.UA.

Дело в том, что все эти три слова имеют общее значение – отсутствие оплаты, но все же употребление может отличаться в зависимости от контекста.

Наиболее привычным для украинцев является слово "безкоштовно". Оно происходит от "кошти" (деньги) и означает, что что-то предоставляется без дополнительной платы.

Это наречие упоминается в многочисленных словарях и живой речи, однако сайт onlinecorrector пишет, что стилистически лучше заменить это слово на "безплатно", "задурно", "за так", поскольку они правильнее образованы.

Несмотря на то, что слово "безплатно" многие считают русизмом, преподавательница украинского языка Марина Герасименко в своем телеграмм-канале "Українська з Марусею" опровергает этот факт:

"Слово "безплатно" – не русизм. Это нормальное украинское слово. Есть платные услуги, а есть бесплатные – те, за которые не нужно платить", – пишет она и добавляет, что некоторые языковеды считают употребление слова "безплатно" даже более уместным, чем "безкоштовно". Мол, безкоштовно – это то, что не имеет стоимости, а безплатний может быть проезд, образование/медицина, билет на концерт – то, что свою стоимость имеет, просто за них по тем или иным причинам не нужно платить.

А вот слово "безоплатно" имеет немного другое значение. При его использовании речь идет не только об отсутствии денежной оплаты, но и акцент на том, что услуга или действие выполняется без какого-либо вознаграждения (финансового или материального).

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать на украинском "перш за все" и "в першу чергу".

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