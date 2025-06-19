Это калька с русского: как правильно сказать на украинском ''''перш за все'' и ''в першу чергу''

Как часто вы задумывались о том, сколько в нашем бытовом украинском кальки с русского? Да, конечно, это прекрасно, что украинцы переходят на родной язык, но исправлять собственные ошибки – это еще лучшее умение.

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Если на вопрос "как сказать на украинском "в первую очередь"?" вы, не задумываясь, отвечаете: "в першу чергу", то знайте – этот ошибочный вариант является калькой с русского. Поэтому, какие же правильные заменители этой фразы есть в украинском языке, читайте в материале OBOZ.UA.

Как указывает сайт с правилами украинского языка onlinecorrector, конструкции "в першу чергу", "першим ділом", "перш за все" имеют признаки кальки. Поэтому лучше будет заменить их на более стилистические варианты: "насамперед", "передусім", "найперше".

А тренер по речи и популяризатор украинского языка Вика Хмельницкая на своей странице в социальной сети Facebook, предложила аж 7 вариантов для замены калькированного выражения "в першу чергу" или "перш за все". Среди них такие:

Насамперед;

Спершу;

Спочатку;

Передусім;

Передовсім;

Найперше;

Особливо.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему говорить на украинском "металобрухт" - неправильно. Что не так с этим словом и чем его заменить.

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