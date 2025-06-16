Почему говорить на украинском ''металобрухт'' – неправильно: что не так с этим словом и чем заменить

Когда речь идет о ломаных деталях металлических предметов, чаще всего украинцы употребляют слово "металобрухт", иногда "металолом". Но дело в том, что оба эти значения не являются правильными.

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Слово "металолом" является калькой с русского. Но и привычное всем "металобрухт" – тоже. Что же не так с этим словом и как говорить правильно на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет в своем видео в социальной сети TikTok Ольга Багний, автор проекта "Правильно українською", единственным правильным вариантом является только слово "брухт" – ведь оно уже означает, что речь идет о кусках металла на переработку.

""Металабрухт" – такое привычное слово, но есть одно "но". Не стоит добавлять к слову "брухт" еще и "метало". Потому что "брухт" состоит только из металлических предметов. Поэтому нет смысла говорить "металобрухт". Просто "брухт". Вот так правильно", – говорит эксперт.

"Брухт" – это непригодные для прямого использования изделия или части изделий, содержащие черные или цветные металлы или их сплавы. На сайте "Як ми говоримо" Бориса Антоненко-Давидовича, также указывается, что даже в литературном украинском можно встретить слова "метабрухт" и "металолом", но наиболее правильный вариант все же "брухт".

"Так как правильно назвать ту металлическую ломань, которая называется по-русски "металлолом"? Здесь прав писатель А. Гончар: она называется "брухт". И нет необходимости добавлять к этому слову еще и "метало"", – пишут на сайте.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "обезболюючий".

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