Ошибаются почти все: как сказать на украинском ''обезболюючий''

В разговорном украинском языке все еще много русизмов. И слово "обезболюючий" или "знеболюючий" – именно они.

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Влияние русского языка годами искажало украинский, и многие делают ошибки без особых раздумий. Однако совершенствованию нет предела – так как все-таки правильно сказать на украинском, когда речь идет о медикаментозном средстве, снимающем боль, читайте в материале OBOZ.UA.

Дело в том, что активные причастия настоящего времени, которые имеют суффикс -уч и -юч не характерны для современного украинского литературного языка. То есть, среди терминов, имеющих параллельно с вариантом окончания -учий (-ючий) другие формы словообразования, лучше выбрать другой, сказано в пособии Винницкого Национального Технического Университета. То есть не знеболюючий, а знеболювальний; не дезінфікуючий, а дезінфекційний; не деформуючий, а деформівний и тому подобное.

Это мнение поддерживают и большинство украинских языковедов. Сайт Мова – ДНК нации пишет, что такие филологи, как Елена Курило, Борис Антоненко-Давидович, Юрий Шевелев, Александр Пономарив, Святослав Караванский, советовали и советуют избегать их, поскольку они несвойственны украинскому языку. Они предлагают заменять такие причастия прилагательными с суффиксом "-альн-": то есть знеболювАЛЬНе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как на украинском языке будет "одіяло".

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