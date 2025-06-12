Как на украинском языке будет ''одіяло''

У многих украинцев в разговорной речи присутствуют слова, которые в народе называют "суржиком". Кому-то так удобно и нравится, а кто-то просто не знает, как на самом деле говорить то или иное слово правильно.

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Это касается и темы постельного белья. Ведь довольно часто можно услышать такие слова, как "одіяло" и "підодіяльник". Однако в украинском языке таких слов нет. Как же все-таки следует говорить, читайте в материале OBOZ.UA.

Итак, в украинском языке слово "одіяло" считается суржиком. Правильно говорить "ковдра". Об этом пишет сайт slovnyk.ua

Соответственно, "підодіяльник" будет "підковдра". Именно этот вариант является наиболее точным и рекомендуемым определением слова, означающего чехол, в который одевают одеяло, говорит в своем видео на YouTube языковед Александр Авраменко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском: "їжджу" или "їзджу"?

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