''Їжджу'' или ''їзджу''? Как правильно говорить на украинском: эту ошибку делают многие люди

Большинство украинцев делают ошибку, когда на украинском склоняют слово "їздити". Не все знают, какой вариант правильный.

Видео дня

В разговорной речи часто можно услышать как "їжджу" или "їзджу" или даже "їзжу". Как же все-таки надо говорить согласно украинскому правописанию, читайте в материале OBOZ.UA

Как объясняют филологи, правильной формой глагола является слово "їжджу". Она является первым лицом единственного числа (я) от глагола їздити. И употребляется в значении двигаться транспортом или передвигаться определенным образом.

Согласно правописанию, правильный суффикс в этом слове - ждж. Суффикс -дж- в глаголе "їздити" меняется на -ждж-, когда слово переходит в первое лицо настоящего времени.

Также по этому поводу высказал свое мнение искусственный интеллект. Он объяснил, что "їзджу" – это неправильная форма, которая образуется из-за ошибочного переноса звуков из других глаголов. Например, из-за ошибки сравнивая с глаголом "ходжу". Потому что в украинском языке глагол "їздити" не меняется по аналогии с "ходжу" и не может образовывать формы "їзджу" или "їзжу".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно называть праздник в школах Украины: останній дзвоник или останній дзвінок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!