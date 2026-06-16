'Бік' или 'сторона'? Как правильно на украинском и какая между ними разница

Иногда можно встретить мнение, что в украинском языке существительные "бік" и "сторона" являются абсолютными синонимами и полностью взаимозаменяемы. Впрочем, на самом деле это не совсем так – слова имеют некоторые оттенки значений, на которые стоит обращать внимание по крайней мере в официальной и деловой речи.

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Самое полное разъяснение по этому поводу когда-то дала рубрика "Уроки государственного языка", которая выходила в газете "Хрещатик". Ее вел украинский журналист, публицист и редактор Борис Рогоза. Он подробно разобрался во всех тонкостях словоупотребления существительных "бік" и "сторона". Прежде всего стоит отметить, что иногда эти слова действительно бывают взаимозаменяемыми, но совсем не всегда.

Существительное "бік" уместно употреблять, когда речь идет о положении чего-то в пространстве, части туловища и шире – всего тела относительно центра, родственных связях и т.д. Мы можем сказать "повернувся на правий бік", или употребить пословицы "Болить бік дев’ятий рік, та не знаю, в котрім місці", "Лайка не бійка, в боку не болить" и т.д. На свадьбу приходят родственники "з боку молодої та молодого". Машина может стоять "з лівого боку від будинку", ткань имеет "лицьовий і виворітний бік". Можно "хитатися з боку в бік", "схилятись на чийсь бік", "обходити конструкцію з якогось боку" и тому подобное.

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При этом при сопоставлении или перечислении мы часто используем синтаксическую конструкцию "з одного боку і з другого" (обратите внимание – не "з іншого"). Ненужный предмет мы откладываем "убік" – не в сторону. Деревья высаживаем "по обидва боки дороги" (отсюда и наречие "обабіч", а если только с одной стороны – то "обіч"). Рассматриваем вопрос "зусібіч".

А вот существительное "сторона" в литературном языке встречается значительно реже. В основном оно описывает местность, область, район или край, страну, родину, отчизну – "рідна сторона", "далека сторона", "у наддніпрянській стороні". Также это слово функционирует в значении "кружным путем, в обход" – "обійти стороною". Но в таком случае оно становится наречием.

Также слово "сторона" используют в официальных бумагах и юридических документах – "сторона договору", "сторона позивача", "потерпіла сторона", "зацікавлена сторона", "дебати сторін", "сторони конфлікту" и тому подобное. Такое словоупотребление указывает на то, что под стороной имеют в виду лицо (физическое или юридическое) или группу лиц, которая противопоставляется другим.

А вот в значении "взгляд, понимание" существительное "сторона" употреблять неправильно. Его лучше заменить на "погляд" – "з фінансового погляду", "з мого погляду".

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