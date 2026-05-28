'Виключно' или 'винятково'? Как сказать правильно и какую ошибку часто делают украинцы

Языковой пуризм может быть довольно вредным явлением – мы, необоснованно отказываясь от каких-то слов из-за их якобы не исконности, обедняем свой словарный запас. Например, в соцсетях можно встретить мнение, что слово "виключно" украинскому языку не присуще.

Порой отказ от его употребления объясняют скалькированностью с русского "исключительно", якобы несвойственным украинскому языку суффиксом -юч- и возможностью заменить это слово наречием "винятково". OBOZ.UA разбирался, является ли все это правдой.

Начнем с того, что сочетание букв -юч- в слове виключно" не является суффиксом. В данном случае речь идет о части корня -ключ-. Но даже если бы это был и суффикс, утверждение о его несвойственности украинскому языку безосновательно. С ним мы употребляем немало прилагательных: колючий, злючий, непосидючий, линючий, болючий. Продуктивен он и для образования деепричастий: співаючи, борючись, вибираючи, малюючи, танцюючи. Помогает он образовывать также существительные: селючка, гадючка, остючок, малючок. Итак, этот упрек отвергаем полностью.

Что касается калькированности, то в этих словах есть смысл. Наречие "виключно" называл искусственным или скалькированным Борис Антоненко-Давидович. И предлагал всюду, где возможно, заменять его более удельными вариантами "тільки", "суто", "єдино" и иногда "винятково".

Однако на то, что "виключно" и "винятково" не являются абсолютными синонимами, обратила внимание языковед и автор популярных книг об украинском языке Ольга Дубчак. Она отметила, что на самом деле правильно употреблять оба слова, но важно ставить их в правильный контекст. "Если речь идет об оттенках значений, то можем говорить, что "виключно" обычно касается только кого-то / чего-то одного: кто-то имеет "виключне право", кому-то принадлежит "виключна ліцензія" и тому подобное. А "винятково" – это прежде всего об особенности, необычности, исключениииз правил: винятковий талант, виняткові уміння, виняткові здібності", – объяснила она в комментарии OBOZ.UA.

"Распространенная ошибка заключается в том, что украинцы привыкли на все говорить "виключний", потому что так в русском языке обозначаются оба наших варианта: "исключительный" это и "винятковий", и "виключний" у нас", – добавила Дубчак.

Итак, подытожим. Слово "виключний" в украинском языке существует – словари его фиксируют. Употребляется оно в довольно узком смысле – касается чего-то или кого-то единственного, в своем роде уникального. А вот упрек о суффиксе -юч- вообще не берем во внимание – он и здесь, и в целом является абсолютно необоснованным.

