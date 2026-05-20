Слово 'відповідний' имеет два ударения: как меняется значение

В украинском языке существует целый перечень слов, ударение в которых может ставиться более чем одним способом. Иногда это просто двойная норма, как в случае с пОмилка и помИлка. Но иногда от изменения ударения меняется значение слова.

Именно так это происходит с прилагательным "відповідний". Как ударение влияет на его значение, разбирались авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова". В обоих случаях по части речи это будет прилагательное, но толковаться оно будет по-разному.

Если ударение в слове будет падать на третий слог – відповІдний, мы получим значение "подходящий, приданный к чему-то, находящийся в соответствии с чем-либо". Его можно употреблять в таких сочетаниях:

відповідна реакція – в значении адекватная вызову;

– в значении адекватная вызову; відповідний одяг – наряд, подобранный по случаю, по погоде и т.д;

– наряд, подобранный по случаю, по погоде и т.д; відповідний документ – документ, соответствующий определенным требованиям.

Если же ударение в этом слове перенести на четвертый слог – відповіднИй, оно приобретет значение "тот, что дается в ответ". Вот примеры его употребления:

відповідний лист,

відповідна нота МЗС ,

, відповідний документ – документ, направленный в ответ на другой документ.

